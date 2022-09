Vidéo : Quand deux camions de pompier se rencontrent à un carrefour Posté par LeFreund

Aux Etats-Unis, deux camions se sont retrouvés en même dans un carrefour en se rendant vers un magasin en feu.



Vidéo (13s) : Deux camions de pompier à un carrefour





Aux Etats-Unis, deux camions se sont retrouvés en même dans un carrefour en se rendant vers un magasin en feu.

Apparemment il y a avait deux chemins différents pour se rendre le plus rapidement possible au même magasin.

Sinon j'ai toujours un pincement au coeur quand je vois des pompiers se blesser en faisant leur boulot, très grande admiration et respect à ces personnes.



Apparemment il y a avait deux chemins différents pour se rendre le plus rapidement possible au même magasin.



Sinon j'ai toujours un pincement au coeur quand je vois des pompiers se blesser en faisant leur boulot, très grande admiration et respect à ces personnes. Citation :Apparemment il y a avait deux chemins différents pour se rendre le plus rapidement possible au même magasin.Sinon j'ai toujours un pincement au coeur quand je vois des pompiers se blesser en faisant leur boulot, très grande admiration et respect à ces personnes.

