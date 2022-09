Vidéo : Le magicien français Markobi, champion du monde de cartomagie 2022 Posté par Glock21

Le magicien français Markobi, champion du monde de cartomagie 2022. J'adore vraiment ce style Si on ne comprend pas l'anglais, ça doit vraiment être moins sympa, mais ça reste impressionnant !



Vidéo (10mn11s) : Markobi, champion du monde de cartomagie 2022





Vidéo : Tour de magie avec une paille Vidéo : Le magicien Shin Lim fait un tour de carte (America's Got Talent 2018) Vidéo : Voler un billet comme un magicien à une caissière Source : Forum

24 commentaires Auteur Conversation gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 556 Karma: 1182 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 6 Je suis confus (devant tant de talent), mais lui aussi donc ça va. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 913 Karma: 1923 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 3 ! J'suis nul en anglais et j'ai le même accent que lui donc j'arrive à comprendre trop bien Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 523 Karma: 1919 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 5 Un "poil" trop long cette vidéo kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2625 Karma: 5865 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 2

@Kwisatz

Un "poil" trop long cette vidéo



Son talent est proportionnel à son nombre de poil.



Vraiment très agréable à voir, et c'est extrêmement bien exécuté !



Le temps passe tout seul, avec son petit côté "pataud" très bien maitrisé.



Et il a ruiné le Game à la fin ! Citation :Son talent est proportionnel à son nombre de poil.Vraiment très agréable à voir, et c'est extrêmement bien exécuté !Le temps passe tout seul, avec son petit côté "pataud" très bien maitrisé.Et il a ruiné le Game à la fin ! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17098 Karma: 24549 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 Cette fin zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1186 Karma: 4674 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 1

ouai c'est bof... c'est pas du Gérard Majax non plus LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 358 Karma: 615 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 3 Bah moi je trouve ça très fort,

il casse tout les codes habituels,

aucune assurance, les cartes en bordel et pourtant tant de maitrise

un juge de chaque coté, la caméra en face, le pire des cas possibles je penses pour dissimuler des trucs et il nous balade sans peine

vraiment, superbe prestation

moi j'penses il a des faux bras ou des manches invisibles Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 5032 Karma: 4753 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 2

@LugerKain

Bah moi je trouve ça très fort,

il casse tout les codes habituels,

aucune assurance, les cartes en bordel et pourtant tant de maitrise

un juge de chaque coté, la caméra en face, le pire des cas possibles je penses pour dissimuler des trucs et il nous balade sans peine

vraiment, superbe prestation

moi j'penses il a des faux bras ou des manches invisibles

ou juste un faux pouce, voire deux Citation :ou juste un faux pouce, voire deux Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 505 Karma: 1051 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 J'aime pas du tout le coté faussement comique, ou la manière qu'il a d'exécuter son tour en prenant à partie, la salle, les deux autres personnes à table pour dire de la merde. J'entend des rires dans la salle, donc il y a vraiment des gens qui aiment ce type d'humour.



Ca reste bien fait, vraiment, mais je suis pas le public de ce type d'évènement. Vraiment pas.

Je sais que je vais avoir 14 millions de dislikes, parce que visiblement tout le monde adore, mais c'est pas grave. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 692 Karma: 1480 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0

Si oui,on a retrouvé un de ses élèves Rafarin a été prof d'anglais?Si oui,on a retrouvé un de ses élèves Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 121 Karma: 423 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 1

Magnifique ! Magnifique ! Dreaty Je viens d'arriver Inscrit le: 18/11/2012 Envois: 32 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0

Ce que j'aime, c'est qu'il parle autant aux profanes qu'aux mecs qui connaissent un peu. Le coup de l'empalmage grossier à la fin marche super bien.



Bref au top le Boug ! Vraiment solide en vrai. J'aime bien le personnage, et ça doit être sacrément technique de faire du contrôle avec autant de bordel. À côté de ça il sort vraiment des trucs de dingues, enchainer des lever quadruples, triples et doubles à une main, surtout vu la manipulation, c'est vraiment impressionnant, plus tout ce que j'ai pas comprisCe que j'aime, c'est qu'il parle autant aux profanes qu'aux mecs qui connaissent un peu. Le coup de l'empalmage grossier à la fin marche super bien.Bref au top le Boug ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 246 Karma: 510 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 Ce style faussement foireux à la Garcimore... j'adore ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 358 Karma: 615 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 1 Surzurois j'y ai pensé mais faut des pouces d'autostoppeur pour y cacher toutes les reines sans les plier

En ce moment, il est assez mal vu de plier une reine j'y ai pensé mais faut des pouces d'autostoppeur pour y cacher toutes les reines sans les plier SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 73 Karma: 81 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 Incroyablement bluffant !

Note pour plus tard, si l'occasion devait se présenter :

Ne jamais, jamais, JAMAIS , JAMAIS jouer au poker avec ce gars !

De toute façon, même pas sûr qu'il soit accepté dans les casinos ou tournois de cartes. ^^ -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4347 Karma: 1841 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0

Sinon c'est impossible.





@Taxidermiste J'ai juste envie de voter moins pour le mot "dislikes". Tu peux penser ce que tu veux mais évite ces mots anglais de réseaux sociaux par pitié. J'ai compris tous ses trucs : toutes les cartes sont des mini-écrans synchronisés qui affichent les cartes qu'il faut et voilà.Sinon c'est impossible.J'ai juste envie de voter moins pour le mot "dislikes". Tu peux penser ce que tu veux mais évite ces mots anglais de réseaux sociaux par pitié. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 668 Karma: 2189 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0

@Dreaty

Vraiment solide en vrai. J'aime bien le personnage, et ça doit être sacrément technique de faire du contrôle avec autant de bordel. À côté de ça il sort vraiment des trucs de dingues, enchainer des lever quadruples, triples et doubles à une main, surtout vu la manipulation, c'est vraiment impressionnant, plus tout ce que j'ai pas compris

Ce que j'aime, c'est qu'il parle autant aux profanes qu'aux mecs qui connaissent un peu. Le coup de l'empalmage grossier à la fin marche super bien.



Bref au top le Boug !



J'ai essayé de chercher sur google rapidement ce que c'était mais je n'ai pas trouvé. C'est quoi ces histoires de "lever quadruples, triples et doubles à une main"?

Merci d'avance pour tes lumières Citation :J'ai essayé de chercher sur google rapidement ce que c'était mais je n'ai pas trouvé. C'est quoi ces histoires de "lever quadruples, triples et doubles à une main"?Merci d'avance pour tes lumières Bulbe Je m'installe Inscrit le: 12/1/2015 Envois: 132 Karma: 221 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 Très très bon.

J'ai un don aussi, j'ai la capacité de voir l'avenir et il sera dans la prochaine saison de america's got talent. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 145 Karma: 346 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 C'est facile il cache tout dans ses manches en laine. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1490 Karma: 723 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0

@LugerKain

Bah moi je trouve ça très fort,

il casse tout les codes habituels,

aucune assurance, les cartes en bordel et pourtant tant de maitrise



Quelqu'un a cité Garcimore plus haut. On peut aussi mentionner cet Ukrainien passé au plus grand cabaret du monde il y a quelques années.





Voronin - comedy magic act - The world greatest Cabaret





Citation : un juge de chaque coté, la caméra en face, le pire des cas possibles je penses pour dissimuler des trucs et il nous balade sans peine





Par contre les juges ont sûrement apprécié la technique, le rythme, l'humour, l'originalité, etc.





Son show et quasi parfait. Petit regret pour ma part, dommage qu'il sorte dans son personnage dans les 20 dernières secondes. Il tient tout le show en mode Pierre Richard et il casse tout en passant quelques seconde en mode thug life. Citation :Ce n'est pas le premier à faire des tours faussement ratés, sans assurance avec un faux rythme comme s'il n'était pas sûr de lui.Quelqu'un a cité Garcimore plus haut. On peut aussi mentionner cet Ukrainien passé au plus grand cabaret du monde il y a quelques années.Voronin - comedy magic act - The world greatest CabaretCitation :Pour le coup, il y a pas mal de trucs qui se voient, même de face. Mais ce n'est pas grave. Ce serait impossible de faire un spectable 100% hermétique à des personnes qui connaissent un peu. On revoit souvent les mêmes choses, avec des adaptations et des variantes.Par contre les juges ont sûrement apprécié la technique, le rythme, l'humour, l'originalité, etc.Son show et quasi parfait. Petit regret pour ma part, dommage qu'il sorte dans son personnage dans les 20 dernières secondes. Il tient tout le show en mode Pierre Richard et il casse tout en passant quelques seconde en mode thug life. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1490 Karma: 723 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 2

@Framby



J'ai essayé de chercher sur google rapidement ce que c'était mais je n'ai pas trouvé. C'est quoi ces histoires de "lever quadruples, triples et doubles à une main"? Citation :C'est retourner plusieurs cartes en faisant semblant d'en retourner une seule. C'est à la base de beaucoup beaucoup de tours. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8622 Karma: 3679 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 0 Formage j'ai apprécier qu'à moitié, à moitié compris poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3565 Karma: 1099 Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... Re: Le magicien français Markobi, champion du monde de ca... 1

@LugerKain

Bah moi je trouve ça très fort,

il casse tout les codes habituels,

aucune assurance, les cartes en bordel et pourtant tant de maitrise

un juge de chaque coté, la caméra en face, le pire des cas possibles je penses pour dissimuler des trucs et il nous balade sans peine

vraiment, superbe prestation

moi j'penses il a des faux bras ou des manches invisibles



A mon avis c'est un bordel calculé, il a de grandes mains (et de grands pouces) qui lui permettent de faire sa démonstration avec talent et précision tout en assurant un show humoristique savamment orchestré.

