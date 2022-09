Vidéo : Le pire est évité de justesse pendant un accident de la route (États-Unis) Posté par -Flo-

À San Antonio, au Texas, une voiture évite de justesse le conducteur d'un autre véhicule qui a été éjecté de ce dernier suite à un accident. Le rescapé se précipite ensuite vers son véhicule pour prendre des nouvelles de son enfant qu'il ne trouve pas sur son siège... Une scène forte en émotions !







Vidéo (2mn) : Le pire évité de justesse pendant un accident de la route





- La voiture noire était déjà arrêtée suite à un premier accident avec une autre voiture (qu'on voit dans le fossé avant l'impact), qui était arrêtée sur le côté de la voie.

- Les occupants du véhicule ont donc détaché leur ceinture pour sortir de leur voiture suite à l'accident.

- Ensuite le pickup arrive et percute le véhicule, ce qui a pour résultat de les éjecter (et il a ensuite pris la fuite comme un connard).

- Enfin le véhicule depuis lequel la scène est filmée arrive et évite de justesse le conducteur (il lui a quand même roulé sur le pied).



Donc ne les jugez pas trop durement sur le fait qu'ils ne portaient pas de ceinture !



@AREme @Kritik : C'est pas un reproche (vous ne pouviez pas vraiment le deviner), je vous notifie juste pour que vous ayez l'info. Pour donner un peu plus de contexte, d'après le récit du conducteur qui a filmé la scène :- La voiture noire était déjà arrêtée suite à un premier accident avec une autre voiture (qu'on voit dans le fossé avant l'impact), qui était arrêtée sur le côté de la voie.- Les occupants du véhicule ont donc détaché leur ceinture pour sortir de leur voiture suite à l'accident.- Ensuite le pickup arrive et percute le véhicule, ce qui a pour résultat de les éjecter (et il a ensuite pris la fuite comme un connard).- Enfin le véhicule depuis lequel la scène est filmée arrive et évite de justesse le conducteur (il lui a quand même roulé sur le pied).Donc ne les jugez pas trop durement sur le fait qu'ils ne portaient pas de ceinture !: C'est pas un reproche (vous ne pouviez pas vraiment le deviner), je vous notifie juste pour que vous ayez l'info.

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1055 Karma: 4251 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 4 Que ces secondes doivent paraitre longues ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 206 Karma: 864 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Après le simulateur de cycliste, voici le simulateur de biche ou d'animaux qui se font écrasées par les voitures!

Perso j'aurais pas eu confiance dans les conducteurs pour ce test!



AREme Je m'installe Inscrit le: 17/11/2015 Envois: 216 Karma: 382 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 1 @Bricci: Probablement plus long que de mettre sa ceinture à chaque fois en effet. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 240 Karma: 903 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 1

@AREme

@Bricci: Probablement plus long que de mettre sa ceinture à chaque fois en effet.



Pour avoir secouru une femme passagère qui a traversé sa fenêtre( à sa droite donc ) puis la route et être retombée dans le champ en face....alors qu'elle avait sa ceinture, je peux témoigner que ça arrive même si ça parait dingue. Le plus fou c'est qu'elle n'a rien eu d'autre qu'une bosse à la tête. Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 169 Karma: 294 En ligne ! Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 J'étais pas prêt putain!

Encore des rednecks qui s'imaginent que la ceinture tue?



Darius Je viens d'arriver Inscrit le: 23/11/2014 Envois: 33 Karma: 110 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Trucmachinchose Truc de ouf oO Les accident de voiture c'est vraiment la quatrième dimension parfois... Dire qu'il y en a qui meurent en glissant dans leur baignoire



Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 240 Karma: 903 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 2 Darius

c'est clair...bon par contre ils devaient aller très très vite car la voiture avait fait un tonneau par l'avant ! ( je ne sais pas si ça porte un autre nom... un salto ? -Flo- Kolossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 14308 Karma: 10460 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 23



- La voiture noire était déjà arrêtée suite à un premier accident avec une autre voiture (qu'on voit dans le fossé avant l'impact), qui était arrêtée sur le côté de la voie.

- Les occupants du véhicule ont donc détaché leur ceinture pour sortir de leur voiture suite à l'accident.

- Ensuite le pickup arrive et percute le véhicule, ce qui a pour résultat de les éjecter (et il a ensuite pris la fuite comme un connard).

- Enfin le véhicule depuis lequel la scène est filmée arrive et évite de justesse le conducteur (il lui a quand même roulé sur le pied).



Donc ne les jugez pas trop durement sur le fait qu'ils ne portaient pas de ceinture !



@AREme @Kritik : C'est pas un reproche (vous ne pouviez pas vraiment le deviner), je vous notifie juste pour que vous ayez l'info.

@Trucmachinchose

Citation :

@AREme

@Bricci: Probablement plus long que de mettre sa ceinture à chaque fois en effet.



Pour avoir secouru une femme passagère qui a traversé sa fenêtre( à sa droite donc ) puis la route et être retombée dans le champ en face....alors qu'elle avait sa ceinture, je peux témoigner que ça arrive même si ça parait dingue. Le plus fou c'est qu'elle n'a rien eu d'autre qu'une bosse à la tête.



Bah c'est ce qu'on dit : elle avait sa ceinture, elle n'a eut qu'une bosse.



Bah c'est ce qu'on dit : elle avait sa ceinture, elle n'a eut qu'une bosse.

Si il y a bien un truc sur lequel je suis vigilant, enfants, comme perso : c'est la ceinture. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 533 Karma: 905 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 J'ai beau chercher... Bon allez, vous me dites où il est le motard ?? Remshar Je m'installe Inscrit le: 23/7/2012 Envois: 152 Karma: 105 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Ah ceinture quand tu nous tiens....

Le sensationnel revient en force sur Koreus !

Les râleurs qui ne comprennent pas qu'on mette en article la vidéo d'un homme et d'une femme qui dansent sur du Boney M sont comblés de bonheur ! Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 505 Karma: 1051 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Je suis beaucoup plus impressionné par ce tour de magie par exemple. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 358 Karma: 615 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Une double crotte est à déplorer, le short rouge n'a pas survécu Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 32 Karma: 67 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 Bel exemple à montrer dans les auto écoles ça, ils n'ont écrasé personne uniquement par chance. Les distances de sécurité auraient été respectées la personne se serait arrêté bien avant, 1 seconde d'écart c'est pas suffisant et tout le monde a pu le constater avec cette vidéo. C'est pas pour rien que la sécurité routière demande 2 secondes d'écart avec le véhicule qui nous précède. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2555 Karma: 3819 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 @-Flo- le conducteur du pick up ne prend pas la fuite il est présent toute la vidéo devant et sort même voir ce qui ce passe. aldolebo Je m'installe Inscrit le: 1/10/2016 Envois: 140 Karma: 140 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 @-Flo- Et bien ça devrait être un reproche, une leçon d'humilité, à l'avenir il réfléchira avant de faire le moralisateur de service

@-Flo-



@AREme @Kritik : C'est pas un reproche (vous ne pouviez pas vraiment le deviner), je vous notifie juste pour que vous ayez l'info.



M'ouais moi je leur fait une reproche ^^.

J'ai compris qu'ils n'avaient pas leur ceinture mais je ne jugeais pas car la situation était déjà anormale : voiture déjà arrêtée - peut-être des gens déjà dehors, etc.



Après je peux dire qu'ils auraient pu mettre leur clignottant mais on ne sait pas on n'était pas là on n'a pas tout le contexte. -Flo- Kolossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 14308 Karma: 10460 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 tryfax C'est après qu'il s'est enfui. (Toujours d'après le conducteur qui a filmé la scène.)



Je recopie ici le récit qu'il en fait dans



"Craziest accident to be ever involved ever. I seriously thought I had a body underneath my car. All I remember is breaking hard, tire skidding and steering to avoid bunch of car debris then suddenly prioritizing not to hit a PERSON. Everything happened so fast, I thought I ran over a little boy. Once I stopped, I noticed a man and the little boy. It was all chaotic and confusing what led to this event. Watching my footage now, it makes more sense. The boy is okay! He had a small laceration on his temple and the father is okay and also his daughter in the car. The truck driver ended up fleeing the scene, but was eventually caught I believe.



Before the truck hit the sedan, it turns out, the sedan hit a parked mustang on the side of the road first, then later the truck and me behind it."



---



"Forgot to mention something, the driver told me his foot got ran over. I'm guessing from me? Either thru adrenaline he's not limping at all."



---



"There's an awful lot of seatbelt comments here, just to reiterate. This family was already involved in a prior accident hitting a parked vehicle on the side of the road. Thus most likely, the kids were out of their seat. But sitting there without hazards it looks wasn't ideal, nor having the kiddos wait in the car unbelted..



All in all, no need to put down this poor family and hope for a well recovery. Glad everyone is okay!"



---



Puis quelqu'un lui pose la même question que toi :



"- I keep seeing it commented the truck driver fled but he stops just ahead of the accident and puts his blinkers on. Did he decide to flee after this?

- Yes after." Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4375 Karma: 3299 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 @AREme Ça se voit quand même que le gars était déjà accidenté, il faudra mieux regarder les vidéos à l'avenir. matheod Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2010 Envois: 21 Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 @Saigneur Heu j'ai l'impression que le dernier véhicule respecte la distance de sécurité en étant à 2s ou presque.

Le soucis c'est surtout le pickup qui a eu un temps de réaction de merde en freinant quasiment au moment de la collision. Il était peut être sur son tel.



Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 169 Karma: 294 En ligne ! Re: Le pire est évité de justesse pendant un accident de ... 0 @-Flo-

Au temps pour moi!

