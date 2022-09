Vidéo : Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Posté par Skwatek

L'oursonnier, un arbre sur lequel poussent des oursons.







Vidéo (58s) : Un oursonnier





Vidéo : Un « chèvrier » Vidéo : Un ours défonce un miroir Vidéo : Une famille d'ours à la plage



toute notre enfance toute notre enfance Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 669 Karma: 2193 Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? 7 Le caméraman doit être sacrément moche pour leur avoir fait peur au point de tous les faire grimper à l'arbre

Framby Je suis accro Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Le caméraman doit être sacrément moche pour leur avoir fait peur au point de tous les faire grimper à l'arbre

maxbren Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? toute notre enfance

Padma Je masterise ! Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? C'est mimi, mais je n'ai pas envie de faire la sieste en dessous, une pomme ça suffit. Newton



toute notre enfance toute notre enfance Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2188 Karma: 3820 Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? 2 C'est mimi, mais je n'ai pas envie de faire la sieste en dessous, une pomme ça suffit.

Loom- J'aime glander ici Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Sûrement celui qui va le plus devient l'oursultime.

dtclulu Je masterise ! Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? ca me rappelle une technique pour différencier les ours : si tu grimpes à un arbre et que l'ours te suit : il est brun ou noir. Si tu trouves pas d'arbre : c'est un ours blanc.

FanfanLaTulipe Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ?



Je veux pas dire, mais y'en a sûrement un qui va morfler. 13 au total !

Stromtooper Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? ça doit faire mal quand tu te prends un fruit sur la tête !

gnarf2 Je suis accro Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Non seulement ils sont au dessus de moi, mais en plus ils sont en train de pousser les saligauds!!

Kentriodon Diabolique Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? pour une fois que la verticalité d'une vidéo est justifée !

Gudevski J'aime glander ici Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? Surtout bien orienter la coupe de l'arbre pour que les oursons tombent directement dans le concasseur.



Dudujones Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ? @FanfanLaTulipe j'en compte 14 (et voir peut-être 15, tout en haut c'est confus)

Jujube51 Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ?

@FanfanLaTulipe

13 au total !



Je veux pas dire, mais y'en a sûrement un qui va morfler.



C'est ce qui donne l'aïe des ours…

FanfanLaTulipe Je m'installe Re: Avez-vous déjà vu un oursonnier ?

@Dudujones

@FanfanLaTulipe j’en compte 14 (et voir peut-être 15, tout en haut c’est confus)



