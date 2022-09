Vidéo : Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Posté par Skwatek

Une strip-teaseuse divertit des résidents d'une maison de retraite à Taiwan.





Vidéo (34s) : Strip-teaseuse dans une maison de retraite





Vidéo : Mamie se lâche à la maison de retraite Vidéo : Blague dans un club de strip-tease Vidéo : Mamie mauvaise Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 201 Karma: 158 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 30 c'est assez ... bizarre...



Mais bon à priori tout les gens concernés sont d'accord. Ceux qui crient au scandale devrait s'occuper d'autre chose que de vouloir régenter la vie des gens. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1342 Karma: 3944 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 20 Je ne vais pas me faire que des amis, je me fais un peu l'avocat du diable ^^' Mais cela ne me choque pas vraiment.



La prostitution existe partout, que ce soit légal ou pas, dans tous les pays. Bref.

Ensuite il y a des personnes âgées dans des établissements spécialisés qui ont toujours une libido, une excitation.

C'est pas une question de sauter sur tout ce qui bouge, juste une envie latente, qui peut frustrer avec le temps, surtout après des décennies en incapacité.

Et ce genre de "divertissement" est sans doute le meilleur remède, et sans doute plus excitant (dans le sens neutre sans connotation) qu'une partie de Scrabble.

Peut-être même que dans quelques années, sur leur lit de mort, ce moment peut être leur meilleur récent souvenir.



Donc je comprends l'idée ^^

Même si perso je suis pas autant porté sur le sex, mais je comprends ceux qui peuvent l'être et la frustration que cela peut amener.

22 commentaires Auteur Conversation shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 762 Karma: 1467 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 8 Ce n'est qu'une heure après qu'il réalisa qu'il s'agissait de sa petite fille. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2188 Karma: 3820 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 Il doit y avoir un déficit des caisses de retraite, moi j'dis.

Ils cherchent à réduire le nombre de retraités. SunnySeb Garçon un Pastis Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 51 Karma: 73 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 5 Ils étaient si triste de la voir partir ensuite, qu'il parait qu'il y a eu pénurie de mouchoirs dans les chambres le soir même.. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12386 Karma: 13020 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 1 La pénurie de Viagra devient vraiment problématique à Taïwan. Ils sont obligés de trouver des solutions inhumaines pour que ces pauvres vieux puissent bander. Quelle horreur... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1056 Karma: 4260 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 7 On a une adresse ? C’est pour prévoir l’avenir… pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 385 Karma: 786 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 2022:

- Karting en prison

- Striptease en maison de retraite



2023:

- Rave party à la crèche ? wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 585 Karma: 573 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 C'est vachement malaisant à voir ^^ CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17105 Karma: 24555 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 Bien glauque avec en plus les autres vieux qui n’ont pas l’air de comprendre ce qu’il se passe bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 201 Karma: 158 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 30 c'est assez ... bizarre...



Mais bon à priori tout les gens concernés sont d'accord. Ceux qui crient au scandale devrait s'occuper d'autre chose que de vouloir régenter la vie des gens. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1342 Karma: 3944 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 20 Je ne vais pas me faire que des amis, je me fais un peu l'avocat du diable ^^' Mais cela ne me choque pas vraiment.



La prostitution existe partout, que ce soit légal ou pas, dans tous les pays. Bref.

Ensuite il y a des personnes âgées dans des établissements spécialisés qui ont toujours une libido, une excitation.

C'est pas une question de sauter sur tout ce qui bouge, juste une envie latente, qui peut frustrer avec le temps, surtout après des décennies en incapacité.

Et ce genre de "divertissement" est sans doute le meilleur remède, et sans doute plus excitant (dans le sens neutre sans connotation) qu'une partie de Scrabble.

Peut-être même que dans quelques années, sur leur lit de mort, ce moment peut être leur meilleur récent souvenir.



Donc je comprends l'idée ^^

Même si perso je suis pas autant porté sur le sex, mais je comprends ceux qui peuvent l'être et la frustration que cela peut amener. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4315 Karma: 5244 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 La majorité n'ont peut être jamais assisté avant à un tel spectacle, c'est comme un premier saut en parachute à 80ans, bon dans le second cas tu es sûre de t'envoyer en l'air. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8632 Karma: 3681 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 "Le jours où j'ai rendus visite à mon grand père" Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 225 Karma: 213 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 3 putain j'espère que j'aurais droit à la même chose quand j'aurais son age Vincent83 Garçon un Pastis Inscrit le: 23/5/2016 Envois: 51 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 5 Mais c'est top !

Les vieux ont les yeux qui brillent, reste à trouver un bogosse pour les mamies.

Bravo Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 116 Karma: 258 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 1 En France, on rationne les couches, on retire les croutons de la soupe pour faire des économies et les douches, c'est 2x par semaine max ...

Orpea ne semble pas être implanté à Taïwan. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 38 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 On commence notre vie dans les couches et les seins.

On peut aussi finir dans les couches et les seins visiblement... Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 498 Karma: 509 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 5 morts... blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 38 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 1

@Vipeho

En France, on rationne les couches, on retire les croutons de la soupe pour faire des économies et les douches, c'est 2x par semaine max ...

Orpea ne semble pas être implanté à Taïwan.



Orpéa, il me semble que c'est fini l'escroquerie :

Citation :Orpéa, il me semble que c'est fini l'escroquerie : ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1687 Karma: 3112 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 Elle retire son masque en dernier…la coquine Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5577 Karma: 8652 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 Ou bien elle a achete quelques maisons en viager et elle voulait precipiter les choses... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 116 Karma: 258 Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan Re: Une strip-teaseuse dans une maison de retraite à Taiwan 0 @blahmeuh

Le système lui même de maison de retraite sous capitaux privés est une escroquerie car c'est faire du fric sur le dos de la dépendance des personnes âgées (ceux ayant été confrontés au problème comprendront).

Orpea n'est que la face émergée de l'iceberg, Korian (son principal concurrent, lui aussi côté en Bourse) n'est pas mieux.

Et même avant la création de ces grands groupes, les "hospices" étaient pas tragiquement surnommés des "mouroirs" pour rien.

La maltraitance des anciens n'est pas nouvelle mais en y rajoutant la surcouche "fric" (que certains aiment inclure dans l'anglicisme de la "silver économie"), on s'est simplement enfoncé encore plus profond dans l'abjecte.

