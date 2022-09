Vidéo : Un homme courageux pendant un braquage dans un restaurant Posté par Skwatek

L'action héroïque d'un homme attablé en compagnie d'une femme dans un restaurant lorsqu'un braqueur fait irruption avec un pistolet.





Vidéo (36s) : Homme courageux pendant un braquage





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3249 Karma: 10493 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 24 Avez vous conscience qu'il est difficile de nos jours de trouver une cabine téléphonique pour enfiler son costume de super héro?!? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1625 Karma: 4569 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 8 Une personne encore moins courageuse n'aurait pas osé bouger.

19 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6531 Karma: 17284 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 4 Mais non, vous savez, il a oublié son courage à la maison, là il va vite le chercher et il reviens! yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 261 Karma: 206 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 5 c'est une combine pour ne pas payer la note ^^ alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 252 Karma: 174 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 1 ce regard.. pendant une seconde j'ai cru qu'il allait leur mettre une grosse branlée WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3249 Karma: 10493 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 24 Avez vous conscience qu'il est difficile de nos jours de trouver une cabine téléphonique pour enfiler son costume de super héro?!? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8632 Karma: 3681 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 Il avait juste envie de pissé au même moment rien de courageux ici. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 754 Karma: 978 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 2 Après imaginons, vu qu'au final les voleurs n'ont rien volé, que c'était juste pour faire croire à un braquage qui tourne mal et qu'il voulait buter le type en question (vu que le motard va vers lui) et comme le gars en blanc l'a pas pas trouvé, n'ont rien commis. Et le type en question se sachant sur la sellette a préférer partir pour sauver sa vie, pis au final c'est peut être le fait qu'il part qui fait qu'il n'y a pas eu de grabuge ! Bref chacun voit ce qu'il veut ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1625 Karma: 4569 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 8 Une personne encore moins courageuse n'aurait pas osé bouger. Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 440 Karma: 536 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 2 Un homme qui as déjà plus d'instint de survie que cette femme qui reste planter là à rien faire



Non mais franchement, elle attend que soit son tour ? Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 927 Karma: 951 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 S'il comptait conclure après le resto, c'est mort ! xentigers Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2013 Envois: 14 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 rien avoir avec le manque de courage il a juste vrillé dans sa tête



ça fait parti des comportements typique lors d'un braquage

la fuite ( j'ai déjà vu un homme fuir avec ses courses en abandonnant femme et enfants et quand on lui demande pourquoi c'est le black out total)

la passivité

et enfin l'opposition le plus dangereux

On vois souvent des commerçants se défendre sans prendre conscience du danger sur le moment et ça peux mal se finir Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 399 Karma: 762 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 Vous êtes tous à coté de la plaque ma parole !





Par contres les couilles du mec qui les fait "fuir", a peine un mouvement de recul quand le voleur le pointe.

Est-ce toujours du courage quand tu vis ça quotidiennement ? J'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de comportement. LennyDoc Je viens d'arriver Inscrit le: 13/6/2020 Envois: 5 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 2 C'est bête, mais il a eu plus de discernement que les autres qui sont restés en état de sidération, incapables de bouger. Lui il a eu la force de se lever et de s'en aller tranquillement. On voit qu'il jette un regard à sa femme pour l'enjoindre à l'accompagner, mais ne veut sans doute pas attirer sur eux donc décide de partir devant.



Pour sauver sa vie dans se genre de contexte, c'est exactement ce qu'il y a de mieux à faire. shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 150 Karma: 259 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 2 C'est juste un mec intelligent et réactif. Ce n'est pas sa faute si sa copine ne l'est pas. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1245 Karma: 1902 Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 Le nom de la musique svp ? Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 999 Karma: 443 En ligne ! Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... Re: Un homme courageux pendant un braquage dans un restau... 0 Le courage n'est souvent dû qu'à l'inconscience, alors que la lâcheté s'appuie toujours sur de solides informations. - Une citation de Peter Ustinov.