Vidéo : Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'ouvriers du bâtiment

En Irlande, un sabot de fourrière est fixé à une camionnette d'ouvriers du bâtiment, mais il n'est finalement pas d'une grande efficacité.



Vidéo (1mn) : Sabot de fourrière fixé à une camionnette d'ouvriers





Vidéo : Une automobiliste roule avec un sabot fixé à son SUV Vidéo : Automobiliste vs Fourrière (Floride) Vidéo : Rallonge trop courte Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1057 Karma: 4272 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 14 Bon, ce n'est pas en France, mais la sanction ne doit pas être loin de ça :



"En cas de non-respect, la loi prévoit une amende de 3 750€, un retrait de 6 points sur le permis et 3 mois d’emprisonnement. D’autres peines complémentaires peuvent être prononcées : la suspension du permis de conduire (pour une durée de 3 ans maximum), une peine de travail d’intérêt général, une peine de jour-amende.



L’immobilisation d’un véhicule est liée à différentes raisons. Pour la lever, trouvez la solution au motif qui vous a été reproché. Ce n’est qu’après cela que l’officier de police judiciaire vous restituera votre carte grise."



Le gars a le sourire pour l'instant, mais il l'aura moins quand il recevra son petit courrier... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 208 Karma: 875 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 7 A quoi ca sert au juste un sabot?



On ne peut pas juste mettre une amende? je lis que parfois c'est utilisé pour bloquer le véhicule jusqu'à l'arrivée de la fourrière : Si le mec peut retirer son véhicule plus tôt, avec une amende, pourquoi forcer à rester plus longtemps??

Le gars a le sourire pour l'instant, mais il l'aura moins quand il recevra son petit courrier... SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 406 Karma: 882 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 6 il se croit malin mais il vient de fournir une preuve aux force de l'ordre pour sa sanction... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2627 Karma: 5887 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 7



Mais pourquoi c'est il filmé ?



Le raisonnement doit provenir de la même partie de la tête qui lui dit qu'il peux se garer où il veut... Plaque apparente, nom de l'entreprise : il y a tous ce qu'il faut pour le retrouver.Mais pourquoi c'est il filmé ?Le raisonnement doit provenir de la même partie de la tête qui lui dit qu'il peux se garer où il veut... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 815 Karma: 3047 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 1 Malin le JUL irlandais saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 177 Karma: 452 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 6 ça me fait penser à un des meilleurs épisodes des Simpsons !





Simpsons - Homer und die Autokralle SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 92 Karma: 138 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 2



“Kilécon…” (Google Translate) Dradoch Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2022 Envois: 5 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 5 Donc...

On met un sabot pour immobiliser un véhicule à un endroit qui gène afin qu'il y reste.

aaaaah ok ok ok Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 208 Karma: 875 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 7 A quoi ca sert au juste un sabot?



On ne peut pas juste mettre une amende? je lis que parfois c'est utilisé pour bloquer le véhicule jusqu'à l'arrivée de la fourrière : Si le mec peut retirer son véhicule plus tôt, avec une amende, pourquoi forcer à rester plus longtemps?? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17108 Karma: 24565 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 Peut-être que l’amende a déjà été payée et qu’il publie la vidéo après-coup zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 181 Karma: 281 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 @Bricci wa cette démesure ! c'est un peu le droit de vie ou de mort version 2.0. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1925 Karma: 3689 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 4 C'est moche de faire ça. Mais quand un ouvrier trouve sabot... Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 190 Karma: 152 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 2

@zorgOne

@Bricci wa cette démesure ! c'est un peu le droit de vie ou de mort version 2.0.

Pas de démesure, si tu regardes bien tu vois qu'il rend le trottoir impraticable. Tu imagines deux secondes une personne en fauteuil roulant, une maman avec une poussette, obligée de passer par la chaussée parce qu'un blaireau avec le QI d'une huitre n'a rien trouvé de mieux que de se garer là où il veut. Par ailleurs, le marquage au sol est clair, bande continue = stationnement interdit. Citation :Pas de démesure, si tu regardes bien tu vois qu'il rend le trottoir impraticable. Tu imagines deux secondes une personne en fauteuil roulant, une maman avec une poussette, obligée de passer par la chaussée parce qu'un blaireau avec le QI d'une huitre n'a rien trouvé de mieux que de se garer là où il veut. Par ailleurs, le marquage au sol est clair, bande continue = stationnement interdit. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6310 Karma: 6139 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 4 Je suis choqué par l'attitude de l'ouvrier : il coupe le sabot à la disqueuse sans lunnettes de protection !!!

Infraction grave à la sécurité du travail. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 249 Karma: 514 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 4 Sauf qu'en plus de l'amende, ils vont avoir droit à un jugement avec peine de prison à la clé (le sabot est très probablement doublé d'un procès-verbal). Et comme ces intellectuels ont posté ça sur le net, ils pourront difficilement nier... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 249 Karma: 514 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 @Bricci A mon avis, il va recevoir la visite de deux officiers de police avant même le courrier... Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 249 Karma: 514 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 @zorgOne là en l'occurrence c'est le chauffeur de la camionnette qui s'arroge un droit de passage sur la voie publique... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4350 Karma: 1843 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0

@Tempo123

Si le mec peut retirer son véhicule plus tôt, avec une amende, pourquoi forcer à rester plus longtemps??



Pour immobiliser le véhicule, donc sanction supplémentaire, un peu comme le retrait de permis.





Pour la disqueuse, j'avais halluciné le jour où j'ai appris que pour être agréé SRA, un antivol de moto doit résister pendant 10 minutes seulement aux tests d'effraction faits dans un certains ordres et donc grosso-modo résister 2-3 minutes à la disqueuse (dernier test) suffit à être "qualifié" SRA, la catégorie reine des antivols.



Autrement dit, on n'est pas vraiment très protégé. (J'envisage l'achat d'un traceur GPS, mais les voleurs doivent les trouver en 2 minutes aussi... :-/) Citation :Pour immobiliser le véhicule, donc sanction supplémentaire, un peu comme le retrait de permis.Pour la disqueuse, j'avais halluciné le jour où j'ai appris que pour être agréé SRA, un antivol de moto doit résister pendant 10 minutes seulement aux tests d'effraction faits dans un certains ordres et donc grosso-modo résister 2-3 minutes à la disqueuse (dernier test) suffit à être "qualifié" SRA, la catégorie reine des antivols.Autrement dit, on n'est pas vraiment très protégé. (J'envisage l'achat d'un traceur GPS, mais les voleurs doivent les trouver en 2 minutes aussi... :-/) Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 691 Karma: 1281 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 Ben moi ça m'a plus un mec qui essaye de gratter un peu de liberté. Que celui qui n'a jamais commis d'incivilité me jette la pierre. A croire qu'il n'y a presque que des bien pensants sur ce forum. Détendez vous et kiffez le côté un peu rigolo gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 560 Karma: 1208 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 2 Euh... quand un sabot est posé, le numéro de la plaque est relevé aussi.

Il est pas très réfléchi ce monsieur, il va devoir payer l'amende de départ, une deuxième amende et le sabot. NoloZ Je viens d'arriver Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 90 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 1 @Khalul Donc selon toi c'est une peine justifiée d'immobiliser son véhicule précisément à cet endroit pour être sûr que ça fasse bien chier tout l'monde ? Et que ça l’empêche de travailler, de surcroit. Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 4076 Karma: 1508 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 5

@Chewbacca91

Ben moi ça m'a plus un mec qui essaye de gratter un peu de liberté. Que celui qui n'a jamais commis d'incivilité me jette la pierre. A croire qu'il n'y a presque que des bien pensants sur ce forum. Détendez vous et kiffez le côté un peu rigolo ;)



Tu devrais peut être te poser la question "pourquoi il est interdit de se garer là?" et pensez plus loin que ton propre cul...

Un enfant fauché par une voiture parcequ'il a du quitter le trottoir pour passer ca te pose vraiment aucun problème? Une mère de famille et son enfant en pousette à l'hopital non plus? Une eprsonne en fauteuil qui se renverse et s'étale dans la chaussée non plus? un cycliste qui fait un écart et se mange un pare brise non plus? Citation :Tu devrais peut être te poser la question "pourquoi il est interdit de se garer là?" et pensez plus loin que ton propre cul...Un enfant fauché par une voiture parcequ'il a du quitter le trottoir pour passer ca te pose vraiment aucun problème? Une mère de famille et son enfant en pousette à l'hopital non plus? Une eprsonne en fauteuil qui se renverse et s'étale dans la chaussée non plus? un cycliste qui fait un écart et se mange un pare brise non plus? pook404 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2007 Envois: 50 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0



Ce que le gars fait est complètement illegal, par contre dans les endroits privés, il est possible de s'en sortir gratuitement en enlevant le clamp sans l'endommager et d'informer l'entreprise qui a posé le clamp de l'endroit où il peut être récupéré, il y a une zone grise dans la loi Les "clamp" sont posées par des entreprises privées, pas par la Garda, il n'y a pas vraiment d'amende, juste un forfait pour faire enlever le "clamp". Il est très rare qu'une voiture soit emmenée en fourrière, il faut vraiment qu'elle gene quelque chose d'important.Ce que le gars fait est complètement illegal, par contre dans les endroits privés, il est possible de s'en sortir gratuitement en enlevant le clamp sans l'endommager et d'informer l'entreprise qui a posé le clamp de l'endroit où il peut être récupéré, il y a une zone grise dans la loi https://www.irishstatutebook.ie/eli/1961/act/24/enacted/en/print#sec113 Bargeau Je m'installe Inscrit le: 6/3/2005 Envois: 446 Karma: 173 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 @-MaDJiK-



Oui c'est surprenant mais au final un disqueuse remplit juste son rôle en étant capable de couper une tige d'acier en peu de temps. à moins d'acheter un antivol en céramique ou je ne sais quel autre matériau. Il sera compliqué de faire tenir un antivol plus longtemps.

Perso j'ai bien une idée mais j'ai pas les sous pour le brevet. ^^



Non mais si on réfléchit des solutions existes mais se serait se tirer une balle dans le pièce et la conception prendrait bien plus longtemps.



au final le traceur reste la solution passive la plus intéressant. en terme d'actif il n'y a pas grand chose à faire LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 361 Karma: 624 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 @Chewbacca91 LE gros problème d'une vie en société, c'est que ça marche pas si chacun se dit que chaque cas est unique et ponctuel,

parce que pour d'autres ça fait très vite beaucoup de cas uniques à éviter chaque jour

et je sais de quoi je parle



Les véhicules de chantier et livraison, généralement je suis compréhensif,

la plus grosse gêne sur un trottoir étant les bobias qui regardent pas où ils vont parce que sur leur tél,

et pareil chacun se dit que ça ne lui arrive qu'une fois Erchen Je m'installe Inscrit le: 10/1/2017 Envois: 428 Karma: 247 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 1

@Gudevski

Je suis choqué par l'attitude de l'ouvrier : il coupe le sabot à la disqueuse sans lunnettes de protection !!!

Infraction grave à la sécurité du travail.



Il lui manque également les bouchons d'oreille ou casque antibruit, ainsi qu'une paire de gant.



Pour les chaussures de sécurité, je ne saurais me prononcer car certaines sont très discrètes ! Le service sécurité de son entreprise ne sera pas fier de sa conduite. Citation :Il lui manque également les bouchons d'oreille ou casque antibruit, ainsi qu'une paire de gant.Pour les chaussures de sécurité, je ne saurais me prononcer car certaines sont très discrètes ! Le service sécurité de son entreprise ne sera pas fier de sa conduite. Dradoch Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2022 Envois: 5 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0 Il faut comprendre que des moments tu dois dépanner. Impossible de te garer, tu as du matériel lourd à transporter, ou l'outillage dans le véhicule. Le client te retient, tu trépigne pour pour vite retourner déplacer ton véhicule, en sachant que tu vas tourner en rond dans une ville bourrée de sens interdit changés tous les 6 mois. Tu arrives trop tard : paf on t'immobilise !

Ce n'est pas un particulier qui s'est posé là par flemme mais un travailleur, qui n'a peut-être pas eu le choix à un moment. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1491 Karma: 726 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 1

@Chewbacca91

Ben moi ça m'a plus un mec qui essaye de gratter un peu de liberté. Que celui qui n'a jamais commis d'incivilité me jette la pierre. A croire qu'il n'y a presque que des bien pensants sur ce forum. Détendez vous et kiffez le côté un peu rigolo ;)





Ça doit être sympa de vivre en société avec des mecs comme toi. Citation :« Je respecte la loi quand ça m'arrange ».Ça doit être sympa de vivre en société avec des mecs comme toi. Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 190 Karma: 152 Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... Re: Un sabot de fourrière fixé à une camionnette d'o... 0

@NoloZ

@Khalul Donc selon toi c'est une peine justifiée d'immobiliser son véhicule précisément à cet endroit pour être sûr que ça fasse bien chier tout l'monde ? Et que ça l’empêche de travailler, de surcroit.

