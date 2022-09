Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°490 un zap de 55 vidéos insolites

Posté par Koreus



Le robot Koreusity a inspecté la planète CDL ces 7 derniers jours (semaine 37 de l'année 2022) et a ramené 55 échantillons de vidéo. Installez vous confortablement et profitez de 11 minutes de vidéos insolites. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans l'article (lien Commentaires). Le nom Koreusity est un clin d'oeil au robot Curiosity envoyé sur la planète Mars pour l'explorer. C'est une compilation hebdomadaire de vidéos drôles et insolites disponible le vendredi soir juste avant le week-end. J'espère que ce zap attisera votre curiosité Musique

Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix





01 - Différence entre un border collie et un husky 02 - Un chien se promène au volant d'une buggy 03 - Laissé seul, un chien arrache le siège d'une moto 04 - L'instagrammeuse en vacances 05 - Quotidien avec un missile dans la salle de bain 06 - Une voiture percute la vitrine d'un salon de bronzage 07 - Spider Cat 08 - Petite fuite d'un camion citerne 09 - Voleurs de plante 10 - Tour de gobelets dans un stade 11 - Souffleur vs Dentier 12 - Comment boire une bière dans un lac 13 - Chien dans l'eau vs lamantins 14 - Carton rouge ? 15 - Le chatsseur inexpérimenté 16 - Jeu de jambes 17 - Quand tu veux prouver à ta tante que tu peux manger épicer 18 - Un chien joue à la balle avec une voiture 19 - Un requin saute dans un bateau 20 - Un taureau charge un véhicule 21 - Mouettes vs Enfant 22 - Doubler sans regarder 23 - Moto Fail 24 - Se cogner la tête 25 - Valise Fail 26 - Démolition 27 - Cuisine Fail 28 - Balle de tennis 29 - Marche glissante Fail 30 - Faire sauter un enfant sur un matelas gonflable 31 - Quad Fail 32 - VR Fail 33 - Motocross Fail 34 - Vitre Fail 35 - Canoe Fail 36 - Toboggan Fail 37 - Cheval Fail 38 - Cheval Fail 39 - Piscine Fail 40 - Un chien rapporte un caneton 41 - Une boxeuse montre ses seins 42 - Un pilote d’avion rate son décollage 43 - Mettre le doigt dans la gueule d'un chien 44 - Casser la vitre d'une voiture avec un coupe-bordure 45 - Dommage collatéral - Chatouiller la patte d'un chien 46 - Sauvetage d'un chien avec une pelleteuse 47 - Il tire dans un ballon et touche le casque d'un scootériste 48 - Réflexe de Papa 49 - Des orques sur une rive de l'Île Quadra 50 - Requins dans un banc de poissons 51 - Un enfant applaudit endormi 52 - Un grelon casse un pare-brise 53 - Grenouille espionne près du jacuzzi 54 - Nick Kyrgios détruit ses raquettes après une défaite à l'US Open 55 - It's Corn! (Chanson Remix) Musiques :Intro : SmallRadio - LSF 7th Gear Remix Sur le même sujet :