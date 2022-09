Vidéo : La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit étoilée » Posté par Koreus

La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit étoilée » de Vincent van Gogh grâce à une illusion d'optique.



Vidéo (1mn) : Illusion d'optique avec le tableau « La Nuit étoilée »





Vidéo : La Nuit étoilée dans Minecraft Vidéo : Deux célèbres peintures de Van Gogh à la surface d'un récipient Vidéo : Une peinture prend vie Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 38 Karma: 350 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 3 J'avoue que j'ai reculé la vidéo pour voir si c'était vraiment fixe !



Soul, avec 1L de l'absinthe dans chaque bras selon les rumeurs. On retrouve bien la sensation du gars qui voit tout bouger tellement il boit, très réaliste! Citation :Soul, avec 1L de l'absinthe dans chaque bras selon les rumeurs. On retrouve bien la sensation du gars qui voit tout bouger tellement il boit, très réaliste! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 185 Karma: 286 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 1 Framby

@-MaDJiK-

Ça en dit long sur l'état de Van Gogh quand il l'a peint.



Soul, avec 1L de l'absinthe dans chaque bras selon les rumeurs. On retrouve bien la sensation du gars qui voit tout bouger tellement il boit, très réaliste! Citation :Soul, avec 1L de l'absinthe dans chaque bras selon les rumeurs. On retrouve bien la sensation du gars qui voit tout bouger tellement il boit, très réaliste! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 185 Karma: 286 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 1 Framby

Citation : C'est sympa! Par contre ca m'a collé un joli mal de crane, parce qu'il n'y a pas que le tableau qui bouge après xD



Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4376 Karma: 3300 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 0 Ils devraient mettre cette vidéo de l'illusion dans le musée à côté du tableau, ça rendrait la visite plus sympa. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 482 Karma: 958 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 0 Perso, avec Guitar Hero j'ai vu l'integralité des choses qui m'entoure tourner comme ça Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3578 Karma: 3772 Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... Re: La meilleure façon de regarder le tableau « La Nuit é... 0 J'ai commencé à regarder la vidéo, ma collègue m'a interrompue, je ne l'a regarderai plus jamais pareil.