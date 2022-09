Vidéo : Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime (États-Unis) Posté par Skwatek

Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime à Los Angeles, en Californie, après une fusillade dans la zone.



Vidéo (2mn3s) : Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6313 Karma: 6160 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 2 Heureusement qu'il n'était pas peint en noir, là ,je n'aurais pas donné cher de sa peau. Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 207 Karma: 555 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0 Ce qui me choc le plus c'est surtout qu'à 43 secondes il traverse alors que le feu est rouge. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2628 Karma: 5898 En ligne ! Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0

Des images d'une violence insoutenable ! Citation :Des images d'une violence insoutenable ! pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 376 Karma: 564 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0 Ça n'a pas l'air au point, ce système.

Ça s'arrête pour rien, puis fonce quand c'est rouge... Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 34 Karma: 75 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0

Ce n'est pas un piéton, donc il n'est pas tenu de s'arrêter à ce feu.



Ce n'est pas un piéton, donc il n'est pas tenu de s'arrêter à ce feu.

Par contre c'est vraiment lent ce truc. Si c'est pour que ça mette 20 minutes pour faire 10 mètres, pourquoi faire ça ? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5580 Karma: 8658 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0 Ah le con!! Il a envoyé le robot livreur au lieu w envoyer le robot nettoyeur !! maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 216 Karma: 914 Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... Re: Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crim... 0 Faudrait pas qu'un être malintentionné ait l'idée de mettre un gros pétard dedans.