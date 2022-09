Vidéo : Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'habitude Posté par gazeleau

Un homme a raté le passage des éboueurs, il tente de les rattraper à scooter.



Vidéo (10s) : Un scootériste jette ses ordures dans un camion poubelle





LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 372 Karma: 646 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 0 Le bon coté c'est que s'il visait les poubelles ouvertes,

il fallait enlever le sac, au moins c'est fait Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 915 Karma: 1932 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 3 A quel moment tu en arrives à essayer de faire un truc pareil pour un sac d'ordure ? djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 25 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 0

Je l'ai vu, c'est la faute du motard ! C'est le motard ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2222 Karma: 7920 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 0

Littéralement



SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 94 Karma: 144 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 0 C'est à cause des sandales, ça casse l'aérodynamisme… Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 119 Karma: 276 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 2

@Miribo

A quel moment tu en arrives à essayer de faire un truc pareil pour un sac d'ordure ?

@Miribo

A quel moment tu en arrives à essayer de faire un truc pareil pour un sac d'ordure ?

A Marseille, les éboueurs ne sont pas en grève 1x par an ... c'est pas le moment de les louper ! 

shirkyy Je m'installe Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 109 Karma: 172 Re: Quand les éboueurs passent 5 min plus tôt que d'... 1 à vérifier mais je suis pas sûr qu'il touche vraiment son guidon, on a surtout l'impression que son centre de masse change totalement quand il balance le sac poubelle bien lourd et PAF le bitume