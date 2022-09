Vidéo : LCI utilise des images de Fallout 4 pour la présentation de bombes nucléaires Posté par Wiliwilliam

Sur la chaîne d’informations en continu LCI, une journaliste parle des bombes nucléaires tactiques russes (mini-nukes). Ce genre de bombes existe mais l'émission a choisi d'illustrer son propos avec des images de la mini-nuke du jeu Fallout 4.



Vidéo (5mn32s) : LCI utilise des images du jeu vidéo Fallout 4





@Baba-Yaga

Moi j'ai retenu que le cercueil de la Reine était à Windsor, que les funérailles ont eu lieu devant 2000 invités et qu'il y a aussi eu 2 minutes de silence après l'office religieux.



:))) Ça m'a tellement gavé ce bandeau j'arrivais pas à le quitter des yeux !!

Moi j'ai retenu que le cercueil de la Reine était à Windsor, que les funérailles ont eu lieu devant 2000 invités et qu'il y a aussi eu 2 minutes de silence après l'office religieux.



Je regarde rarement la télé et surtout les chaînes d'info, mais c'est une chose qui me gêne, ce bandeau qui fait 1/3 de l'écran avec des infos qui n'ont rien à voir avec les images en cours.

J'ai l'impression d'avoir les mauvais sous-titres!



PS: le temps que j'écrive, je vois que je ne suis pas le seul!





Sinon, je suis étonné qu'on puisse avoir une bombe nucléaire qui ne fait que 2km de dégâts, alors qu'il y a des masses minimums (je sais 26kg pour l'uranium, je ne sais pas pour le plutonium) pour que la réaction démarre. Donc comment faire une si petite bombe? D'ailleurs mini, c'est quelle taille au juste?

Wikipédia n'explique rien.

@Chewbacca91

Bo ça ne me choque pas dans la mesure où c'est fidèle ¯\_(ツ)_/¯



Pas sûr que ce soit fidèle, justement...



Mais bon... Le monde devient tellement n'importe quoi que ça ne m'étonnerais pas de voir Mickey devenir président des Etats-Unis.



