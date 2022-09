Vidéo : Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieurs centaines de mètres (États-Unis) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

En 2015 dans le Kentucky, une écolière de 6 ans a été traînée par un bus scolaire sur plusieurs centaines de mètres à cause de son sac à dos coincé dans les portes du véhicule.



Vidéo (1mn5s) : Une écolière traînée par un bus scolaire





vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 1018 Karma: 1239 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 2 Plus occupée à discuter qu'autre chose... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 820 Karma: 3059 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 2 Entre le moment où elle a remarqué la petite et le moment où elle s'arrête, j'ai eu le temps de fumer une clope ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1048 Karma: 545 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 Mais merde, même Stevie Wonder, il l'aurait vu avant elle ! Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 258 Karma: 251 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 4

@camaronalex

Entre le moment où elle a remarqué la petite et le moment où elle s'arrête, j'ai eu le temps de fumer une clope



@camaronalex

Entre le moment où elle a remarqué la petite et le moment où elle s'arrête, j'ai eu le temps de fumer une clope

Moi ça ma stressé de ouf, j'ai meme avancé la vidéo pour que ça dure moins longtemps :'( ! Maurice95 Je suis accro Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 567 Karma: 894 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 2 Mais pourquoi j'ai regardé ça? Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2190 Karma: 3826 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 1 Quelle horreur ! En plus la gamine a tenu bon longtemps, elle aurait pu s'en tirer presque sans un égratignure. Mais la conductrice a regardé dans la direction deux fois avant de se rendre compte du souci et a roulé un demi kilomètre au moins. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 210 Karma: 881 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 Personne ne tilte sur la date de la vidéo? : 2015 !! je me demande pourquoi elle ressort maintenant. maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 218 Karma: 926 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 2

Faudrait peut être le respecter ce panneau, c'est pas la première ni la dernière, c'est un vrai travail !!!! blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 39 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 3 La peur de confier ses enfants s'explique ici tout simplement. Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 142 Karma: 349 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 1 Vidéo que j'avais déjà visionné. Ça me choque toujours autant. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1518 Karma: 1278 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 La conductrice du bus a été licenciée.



Faudrait peut être le respecter ce panneau, c'est pas la première ni la dernière, c'est un vrai travail !!!! Faudrait peut être le respecter ce panneau, c'est pas la première ni la dernière, c'est un vrai travail !!!! blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 39 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 3 La peur de confier ses enfants s'explique ici tout simplement. Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 142 Karma: 349 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 1 Vidéo que j'avais déjà visionné. Ça me choque toujours autant. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1518 Karma: 1278 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 La conductrice du bus a été licenciée.

Seulement ?

Si ça date de 2015, je suppose que le dossier est totalement clos, au civil, au pénal... Citation :Seulement ?Si ça date de 2015, je suppose que le dossier est totalement clos, au civil, au pénal... toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 47 Karma: 121 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 2 Plus d'info ici : https://www.linfo.re/monde/amerique/etats-unis-une-petite-fille-trainee-par-un-bus-scolaire-pendant-plusieurs-minutes PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 870 Karma: 1162 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 Tempo123 Citation : Personne ne tilte sur la date de la vidéo? : 2015 !! je me demande pourquoi elle ressort maintenant.

Ben si la conductrice a mis 1 minute pour réagir à quelque chose nécessitant 1 seconde, les médias ont logiquement mis 7 ans à mettre en ligne quelque chose nécessitant 7 jours.

Quand tu sais pas, demande-moi. Citation :Ben si la conductrice a mis 1 minute pour réagir à quelque chose nécessitant 1 seconde, les médias ont logiquement mis 7 ans à mettre en ligne quelque chose nécessitant 7 jours.Quand tu sais pas, demande-moi. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 538 Karma: 942 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 1 "Ne traine pas après l'école !" . Les mamans, cette source infinie de sagesse bienfaisante. Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 143 Karma: 159 Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 @Maurice95 je me suis dit la même chose, c'est juste horrible Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1964 Karma: 647 En ligne ! Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... Re: Une écolière traînée par un bus scolaire sur plusieur... 0 La vache ça m'a donné la gerbe de voir ça.

Pauvre gamine.

