Vidéo : Un papa fait du catch avec son petit garçon Posté par Kilroy1

Un papa fait un combat de catch avec son petit garçon. Attention, c'est violent !



Vidéo (37s) : Un papa fait du catch avec son enfant





Vidéo : Deux chats font du catch Vidéo : Deux enfants font une prise de catch à leur mère Vidéo : Une prise de catch avec le pénis Source : Forum

@FouTaquin

Quelle bonne idée d'apprendre très tôt la violence à son enfant.

comme si il n'y sera pas confronté bien assez tôt...



Il a rien d'autre à transmettre ce papa?



Là il imite du catch, pas un sport de combat Citation :Là il imite du catch, pas un sport de combat

comme si il n'y sera pas confronté bien assez tôt...



@FouTaquin

Quelle bonne idée d'apprendre très tôt la violence à son enfant.

comme si il n'y sera pas confronté bien assez tôt...



Il a rien d'autre à transmettre ce papa?



Là il imite du catch, pas un sport de combat Citation :Là il imite du catch, pas un sport de combat Vincent83 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/5/2016 Envois: 53 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 1 Trop de violence avec ces videos toujours plus folles Frankfurt Je m'installe Inscrit le: 16/12/2009 Envois: 159 Karma: 91 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 2

@FouTaquin

Quelle bonne idée d'apprendre très tôt la violence à son enfant.

comme si il n'y sera pas confronté bien assez tôt...



Il a rien d'autre à transmettre ce papa?



Je crois qu'on ne regarde pas la même vidéo. Personnellement je ne vois pas de violence cette vidéo (?) Je vois un père et un fils qui passent du temps ensemble en s'amusant et en rigolant. Citation :Je crois qu'on ne regarde pas la même vidéo. Personnellement je ne vois pas de violence cette vidéo (?) Je vois un père et un fils qui passent du temps ensemble en s'amusant et en rigolant. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 125 Karma: 430 En ligne ! Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0 La roulade en partant du haut de la commode, j'aurais pas osé l'apprendre à mon fils ! Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 508 Karma: 272 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0 Alors, drôle, mais aussi un risque énorme que l'enfant retente le truc seul ou avec un copain et là, ce ne sera pas la même limonade.



Les gosses de cet âge sont :

- des pervers narcissiques - Moi: Fais-moi un câlin ? Lui: Non. Doudou ! Moi: Tu veux le truc que t'as j'ai jeté parterre il y a 1 minute dans la pièce d'à côté. Lui: Oui. Moi : OK. Lui : Ouin ouin pleurant parce que je pars dans la pièce d'à côté

- des menteurs pathologiques - <Odeur caractéristique> Moi: T'as fait caca ? Lui: Non.

- des tarés qui n'assument pas leurs actes - Lui (monté sur sa petite cuisine): Yaya. Moi: Descends. Lui : Non. Moi: Tu vas te faire mal. Lui (tombant): Ouinouin... maman !. Maman: Qu'est-ce qui se passe ici? Moi: Il est tombé de la cuisine. Maman : Pourquoi tu le laisses faire ? FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 158 Karma: 342 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0

@Frankfurt



Je crois qu'on ne regarde pas la même vidéo. Personnellement je ne vois pas de violence cette vidéo (?) Je vois un père et un fils qui passent du temps ensemble en s'amusant et en rigolant.



C'est vrai que jouer au catch, une activité calme, pour ça que l'enfant joue à donner un coup de pied.

Quel pacifisme!!!!

Nan mais je comprends. Chacun transmet ce qu'il peut. Citation :C'est vrai que jouer au catch, une activité calme, pour ça que l'enfant joue à donner un coup de pied.Quel pacifisme!!!!Nan mais je comprends. Chacun transmet ce qu'il peut. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6318 Karma: 6164 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0 @Kentriodon

Quand il aura regardé ce genre de matchs, il saura quoi faire quand il aura la force de manipuler des trucs plus lourds.



Rollins vs Corbin - Titre Intercontinental Tables, Échelles & Chaise Match : Raw,10 Décembre 2018 VF Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 488 Karma: 1445 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0 @FouTaquin C’est juste un gosse qui joue avec son père. Tu pense qu’il a de mauvaises intentions envers lui? Tu pense que les jeux vidéos comme call off duty ça rend violent aussi je parie ? Aie,aie… Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 529 Karma: 1923 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0

@FouTaquin

Quelle bonne idée d'apprendre très tôt la violence à son enfant.

comme si il n'y sera pas confronté bien assez tôt...



Il a rien d'autre à transmettre ce papa?



Un héritage dans 40 ans Citation :Un héritage dans 40 ans payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 462 Karma: 332 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0 drôle comment tu vois direct ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas dans les commentaires :-)) Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 672 Karma: 2197 Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon Re: Un papa fait du catch avec son petit garçon 0

@FouTaquin

C'est vrai que jouer au catch, une activité calme, pour ça que l'enfant joue à donner un coup de pied.

Quel pacifisme!!!!

Nan mais je comprends. Chacun transmet ce qu'il peut.



Moi je suis nettement plus choqué par la suffisance de tes propos que par la vidéo de ce papa qui s'amuse avec son gamin.

Il a une activité à la fois physique, ludique et qui développe l'imagination avec son petit monstre. Il passe du temps avec lui (clairement pour lui apprendre tout ça).

Que sais tu de ce qu'il lui transmet? Des valeurs indiquant qu'un père doit passer du temps avec son fils? Oulalaaa, quelle honte!

Violent? Au risque de te faire peur, les gamins se frappent nettement plus violemment dans la cour d'école, et le tout sans forcément jouer la comédie. Il est flagrant de le cas présent que c'est un jeu pour le gamin.

Moi je suis nettement plus choqué par la suffisance de tes propos que par la vidéo de ce papa qui s'amuse avec son gamin.

Il a une activité à la fois physique, ludique et qui développe l'imagination avec son petit monstre. Il passe du temps avec lui (clairement pour lui apprendre tout ça).

Que sais tu de ce qu'il lui transmet? Des valeurs indiquant qu'un père doit passer du temps avec son fils? Oulalaaa, quelle honte!

Violent? Au risque de te faire peur, les gamins se frappent nettement plus violemment dans la cour d'école, et le tout sans forcément jouer la comédie. Il est flagrant de le cas présent que c'est un jeu pour le gamin.

Je pense qu'il est tout à fait capable de faire la distinction entre le jeu avec son père du reste de la vie courante.