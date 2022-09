Vidéo : Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulanger Posté par Koreus

Un homme présente sa cuisine achetée chez Boulanger et installée récemment pour un prix total de 21 000 euros.



Vidéo (1mn35s) : Un client mécontent de sa cuisine Boulanger





17 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6605 Karma: 17404 En ligne ! Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 14 Ah mais c'est normal, fallait l'acheter chez Cuisinier! Là il est juste dans le pétrin.... nouky Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2016 Envois: 15 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 Comme quoi, à chacun son métier gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6455 Karma: 5259 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 1 Je comprends qu'il soit content: il a une cuisine hors norme, avec plein de petites features inattendues, ... Mister-B Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2022 Envois: 11 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 1 Boulanger fait des cuisines? je savais pas.

Les cuisiniste... mouais ils font payer le prix fort pour la meme qualité que des IKEA* ou Leroy

Pour l'install', on est jamais aussi bien servi que par soit meme

(*) Ikea est imbatable en qualité/prix... ma cuisine à 15 ans et elle est encore nickel (c'est moi qui l'ai posée) nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 793 Karma: 1843 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 3 Le même genre de chose est arrivée à ma sœur à cause des ouvriers Ikéa. Bizarrement elle a pas attendu un mois pour faire une vidéo. Elle a juste contacté le magasin concerné le lendemain des travaux.

Une équipe d'ouvriers compétents est revenue très vite finir les travaux. Ma sœur et son mari ont même reçu un bon d'achat. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 564 Karma: 1212 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 Les boules + anger => boulanger Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1013 Karma: 1174 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 1



Mais bon ça craint qu'il faille pousser une gueulante sur les RS Visiblement Boulanger a été réactif : https://twitter.com/sarddou/status/1572936124267634689 Mais bon ça craint qu'il faille pousser une gueulante sur les RS Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 765 Karma: 492 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 2

alors non ikea et leroy c'est pas la même qualité! ikea a des charnieres d'une excellente qualité! leroy c'est juste de la merde... mon père était cuisiniste chez Darty, et le plus chez darty par rapport à IKEA c'est la densité des panneaux de particules. après la cuisine dépend essentiellement du poseur... si t'as un droitier avec 2 mains gauches ça donne ce que l'on voit sur la vidéo. Citation :alors non ikea et leroy c'est pas la même qualité! ikea a des charnieres d'une excellente qualité! leroy c'est juste de la merde... mon père était cuisiniste chez Darty, et le plus chez darty par rapport à IKEA c'est la densité des panneaux de particules. après la cuisine dépend essentiellement du poseur... si t'as un droitier avec 2 mains gauches ça donne ce que l'on voit sur la vidéo. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 177 Karma: 413 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 En même temps une boulangerie ça fait du pain.



Jean Leguin, humoriste ! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17124 Karma: 24600 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 2

Je suppose qu’il a sûrement essayé de les faire revenir pour qu’ils corrigent le problème avant de faire cette vidéo.

C’est dommage que les marques qui ont des SAV douteux (c’est clairement le cas de Boulanger) ne réagissent qu’à partir du moment où ils craignent pour leur image :



Citation :Je suppose qu’il a sûrement essayé de les faire revenir pour qu’ils corrigent le problème avant de faire cette vidéo.C’est dommage que les marques qui ont des SAV douteux (c’est clairement le cas de Boulanger) ne réagissent qu’à partir du moment où ils craignent pour leur image : delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 576 Karma: 1123 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 Doublon delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 576 Karma: 1123 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0

En effet, quand Boulanger a entendu parler de cela, ils ont vite envoyé une équipe tout réparer et livré rapidement un nouveau lave-vaisselle.



Le client que l'on voit dans la vidéo est content maintenant, selon ses propres mots.



Je ne sais pas par contre s'il avait contacté le service client avant que la vidéo soit publiée. Citation :En effet, quand Boulanger a entendu parler de cela, ils ont vite envoyé une équipe tout réparer et livré rapidement un nouveau lave-vaisselle.Le client que l'on voit dans la vidéo est content maintenant, selon ses propres mots.Je ne sais pas par contre s'il avait contacté le service client avant que la vidéo soit publiée. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6636 Karma: 2579 En ligne ! Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 Je comprends pas Boulanger te l'installe ou tu installe toi-même comme Ikéa?



Car si c'est comme ce dernier ben la plupart des problèmes sont des installations mangenuage Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2009 Envois: 25 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 1 Voila maintenant des années que je n'ai pas posté un truc mais là c'est obligé.

je suis cuisiniste. effectivement le poseur est tres important. là c'est un boulot deguelasse. l'ensemble des problemes est ici lié au poseur.

en revanche le plan de travail c'est une connerie du concepteur. et avec un evier sous plan c'est du n'importe quoi.

et pour info la difference majeur entre les fabricants de cuisine c'est que certains proposent des cuisines en kit et d'autres assemblées d'usine. fait d'usine c'est plus solide. vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 80 Karma: 161 Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0 Voilà ce qui arrive quand on autorise des boulangers à vendre des chocolatines : ils vont plus loin dans l'ignominie en vendant des cuisines en kit de mauvaises qualités. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2630 Karma: 5901 En ligne ! Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... Re: Un client mécontent de sa cuisine achetée chez Boulan... 0

Hi hi hi ! J'adore tous ces gens qui ont pris leurs cuisines chez IKEA et qui ne ce croit plus malin que les autres.

Primo : elle ressemble à celles des autres : car oui ! Mr IKEA n'est pas le seul a avoir eut cette super idée.

Secundo : quand vous prenez la pose chez un cuisiniste vous passez votre TVA de 20.6 à 10 du coup la pose ne vous revient pas à très cher.

Résultat : vous gagnez plusieurs jours de poses, le transport des marchandises et moins de galères.

Et accessoirement, vous ne devriez pas avoir la cuisine de Mr IKEA (tous le monde).



Pour finir, je ne suis pas cuisiniste et je ne dis pas que les cuisines IKEA ne sont pas bien.



Je dis juste qu'après recherche, y'a quand même moyen de trouver des trucs bien sympas, à des prix, des fois, tout aussi contenu.