Vidéo : Un robot cueilleur de pommes dans un verger Posté par Skwatek

Un robot cueilleur de pommes de l'entreprise américaine Advanced Farm travaille dans un verger.







Vidéo (53s) : Robot cueilleur de pommes





Sur le même sujet :

Vidéo : Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime Vidéo : Payer avec Apple Pay Vidéo : Plateau robotisé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6656 Karma: 17568 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 2



Bon ben vivement Skynet & Co Bon ben vivement Skynet & Co Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 54 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 Je me dis surtout qu'avec le prix du robot, on pourrait surement payer un salaire à deux bon gars qui auraient ainsi un peu d'argent pour s'acheter... des pommes ! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17148 Karma: 24659 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 2

@LeFreund

Bon ben vivement Skynet & Co



I need your clothz, your bootz, and your applz!



Vous navigateur est trop vieux Citation : LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 393 Karma: 664 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 1 La variété c'est des pommes sardines Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1014 Karma: 1346 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 1 Ils entraînent des robots à nous chopper dans les arbres, on est mal ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 696 Karma: 1492 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 @Beebop sauf que quand on veut en engager,on en trouve pas. masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 827 Karma: 612 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 2

South Park - They Took Our Jobs!!! Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 54 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 @psikopate



C'est vrai ? tu cherches des cueilleurs ? ou tu as vu ça... quelque part... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2192 Karma: 3827 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0

Citation : Sur le même sujet :

Vidéo : Un robot-livreur Uber Eats traverse une scène de crime

Vidéo : Payer avec Apple Pay

Vidéo : Plateau robotisé

Source : Forum Les ouvriers sous-payés d'Apple sont logiquement remplacés par des machines (sous-payées elles aussi).Citation : Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 88 Karma: 88 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 @psikopate En France ? Pas vraiment non. J'ai fait la récolte des pommes dans le 04 c'est la ruée des saisonniers. Les pommes t'es payé au rendement (contrairement aux vendanges par exemple où c'est le SMIC horaire), donc y'a moyen de ramasser un joli chèque. Faut trouver une place des semaines à l'avance, mais si tu bosses bien et que tu as de bons rapports avec l'exploitant t'es quasiment assuré de retrouver ta place d'année en année. Si y'a bien un domaine où la main d'oeuvre manque pas c'est celui là. Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 503 Karma: 512 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 Vaux mieux pas aller pisser contre un de ces pommiers... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2557 Karma: 3828 Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 1 Je parie que ce robot aurait un succès fou dans un sexshop EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1108 Karma: 955 En ligne ! Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0 Chômage et consommation d'énergie...



Ce robot est tout de même génial.



Il ne croquera jamais dans la pomme. C'est peut-être pour ça qu'il ne restera que lui et ses semblables... SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 103 Karma: 152 En ligne ! Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger Re: Un robot cueilleur de pommes dans un verger 0



“Tremblez humains!” Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.