Vidéo : De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut gagner des millions ? » en Finlande Posté par Koreus

De drôles de réponses à la question « Quelle est la capitale de la Thaïlande ? » dans l'émission « Qui veut gagner des millions ? » en Finlande.



Vidéo (40s) : « Qui veut gagner des millions ? » en Finlande





Image : Un chat participe à l'émission « Qui veut gagner des millions ? » Vidéo : Qu'est ce qui gravite autour de la terre ?

camaronalex Je suis accro Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 7

La régie qui gère les questions :



CrazyCow Je poste trop Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 0 PurLio Rayon de Soleil Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 0 Même pas de Gangbang, dommage. te-deum Je viens d'arriver Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 0 Pour 100€ tu as bien plus que tout ça à bangkok ! LugerKain Je m'installe Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 0 J'aurais bien aimé comprendre leur réaction mais,

"moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez"

zoneh Je suis accro Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 2

Vous remarquerez que Bangkok est une ville dans laquelle Cock et Tits peuvent se trouver une une seule et même personne.

Tytouan Je m'installe Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... Re: De drôles de réponses dans l'émission « Qui veut... 0 Je suis d'accord avec ce que dit le présentateur à la fin.