Vidéo : Un joueur de tennis tente d'imiter un des derniers coup de Roger Federer Posté par Le_Relou

Un joueur de tennis tente d'imiter un des derniers coup de Roger Federer mais n'a pas sa précision



Vidéo (18s) : N'est pas Roger Federer qui veut





Vidéo : Roger Federer se prend pour Guillaume Tell Vidéo : Volée réflexe de Roger Federer

PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12419 Karma: 13089 Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 0 C'est ça, jouer comme un manche ?

Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 128 Karma: 474 Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 0 Ball in the Balls

zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1189 Karma: 4685 En ligne ! Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 1 il aurait mieux fait d'imiter la première action de cette vidéo!



Roger Federer - Top 10 Horrible & Embarrassing Misses

Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 213 Karma: 885 Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 0 Heureusement pour Federer qu'il n'a pas fini comme le 2e pour son dernier match : Finir sur blessure par un coup aux C.... ce serait comme finir par carton rouge pour un coup de boule.

Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13384 Karma: 9533 Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 0

L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 549 Karma: 663 En ligne ! Re: Un joueur de tennis tente d'imiter un des dernie... 0 La balle était faute !