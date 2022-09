Vidéo : Une carte bancaire en forme de pénis Posté par Skwatek

Un homme utilise une carte bancaire découpée en forme de bite en érection au drive d'un restaurant.







Vidéo (24s) : Carte bancaire en forme de pénis





Sur le même sujet :

Vidéo : Payer avec Apple Pay Vidéo : Roulette russe avec des cartes bancaires Vidéo : Une orque en érection Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3253 Karma: 10533 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 3 « Ah paiement refusé, réserve vide » Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 533 Karma: 1934 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 1 Normal, ma queue Donald kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2634 Karma: 5919 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 3



La bourse va mal ?

Faites-vous tatouer un Euro sur le sexe !

Ceci vous procurera 4 avantages qu'aucun autre produit ne peut vous offrir :

1) Vous ferez croître facilement votre investissement...

2) Vous prendrez plaisir à toucher votre argent.

3) Vous serez le seul à décider où vous le placez.

4) Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que votre femme vous pompe vos économies.

Votre conseiller en placement...



Cela me rappelle cette blague !La bourse va mal ?Faites-vous tatouer un Euro sur le sexe !Ceci vous procurera 4 avantages qu'aucun autre produit ne peut vous offrir :1) Vous ferez croître facilement votre investissement...2) Vous prendrez plaisir à toucher votre argent.3) Vous serez le seul à décider où vous le placez.4) Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que votre femme vous pompe vos économies.Votre conseiller en placement... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1193 Karma: 4689 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 1 c'est le 1/4h poésie sur Koreus!! oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 271 Karma: 502 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 0 Déjà : Découper ma carte bancaire ça ne me viendrai pas à l'idée. Ensuite, je ne suis pas certain que tous réagissent aussi bien. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 492 Karma: 4820 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 0 Est-il possible de payer en bitecoin avec ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6326 Karma: 6170 Re: Une carte bancaire en forme de pénis Re: Une carte bancaire en forme de pénis 0 Attention !

Assimilé à du harcelement sexuel

Signé : BTP (Balance Ton Porc) Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.