Insolite : DALL·E, créer des images en tapant sa description

Le service existe depuis quelques mois, mais il était en beta fermé. Aujourd'hui, DALL·E est ouvert à tous. Il suffit juste de vous inscrire.

DALL·E est capable de créer des images originales et réalistes à partir d'une simple description.



Par exemple, j'ai tapé « A hamster drinking a coke on the moon » et voici les images que j'ai obtenues (voir la suite). Plutôt réussi non ? A vous de jouer!







Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1061 Karma: 4287 Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description 0 Simple curiosoté : comment t'es venue l'idée de taper « A hamster drinking a coke on the moon » ? shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 765 Karma: 1477 Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description 0







Avec



Ou encore avec





et aussi











Il y en a d'autres qui existent :Avec https://creator.nightcafe.studio/ par exemple.Ou encore avec https://www.starryai.com/ et aussi https://www.wombo.art PS: j'ai repris le même texte Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 533 Karma: 1934 Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description Re: DALL·E, créer des images en tapant sa description 0