Vidéo : « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l'humanité à travers les âges Posté par Skwatek

Le passe-temps favori de l'humanité à travers les âges.







Vidéo (3mn6s) : Un bref désaccord





Sur le même sujet :

Vidéo : Happiness Vidéo : MAN Vidéo : Comment les pays mènent leurs guerres Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1930 Karma: 3707 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 14 Tout simplement génial. Toute ressemblance avec les événements actuels n'est pas fortuite. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2892 Karma: 7605 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 11 excellent ! j'adore qd l'un montre son c... à l'autre !!!



sinon , ca correspond bien à ce que disait einstein : "je sais pas qd aura lieu la 3ieme guerre mondiale , mais la 4 ieme se fera avec des cailloux et des bouts de bois ..."

21 commentaires Auteur Conversation maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 221 Karma: 927 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 1 j'aurais mis une bouteille d'eau en guise de pépite. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1930 Karma: 3707 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 14 Tout simplement génial. Toute ressemblance avec les événements actuels n'est pas fortuite. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2892 Karma: 7605 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 11 excellent ! j'adore qd l'un montre son c... à l'autre !!!



sinon , ca correspond bien à ce que disait einstein : "je sais pas qd aura lieu la 3ieme guerre mondiale , mais la 4 ieme se fera avec des cailloux et des bouts de bois ..." DimiRada Garçon un Pastis Inscrit le: 17/10/2014 Envois: 51 Karma: 146 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0 Ca réveille roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1345 Karma: 3962 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 1 "On partage la pépite ?"

Fin.:p Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2193 Karma: 3826 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0 Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex.

Albert Einstein Citation :Albert Einstein Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6328 Karma: 6174 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 3 @dtclulu

"la 4 ieme se fera avec des cailloux et des bouts de bois"

Bref, une guerre plus écologique. C'est mieux. Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 119 Karma: 125 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0

Je viens de voir "Happiness" du même réalisateur. Très bon. Excellent. Merci pour cette découverte.Je viens de voir "Happiness" du même réalisateur. Très bon. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 537 Karma: 1946 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 2 ON NE DIT PAS CHOCOLATINE !!!!!! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1345 Karma: 3962 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 2 @Gibet Ah Happiness c'est lui ?

J'ai... "adoré" on va dire ^^' La fin fait bcp réfléchir.

edit: mais c'est génial cette chaine, je me mate immédiatement tout le reste ^^ stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1088 Karma: 1056 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 7 C'est un peu dommage, si les responsables étaient envoyés à la guerre en premier, elles dureraient moins longtemps... et tueraient moins de monde... raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 93 Karma: 111 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 2 Le titre est juste génial. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1116 Karma: 969 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0

@stero

C'est un peu dommage, si les responsables étaient envoyés à la guerre en premier, elles dureraient moins longtemps... et tueraient moins de monde...



C'est exactement ce que je pense.



Dans une guerre, tous ceux qui attaquent sont mes ennemis.



On est au bord de l'extermination. Il serait peut-être temps que les gens ravalent leur fierté et pensent à l’intérêt général plutôt que d'attiser les conflits, quels qu'ils soient.



Le monde ne survivra que si les humains tentent de s'adapter ensemble. De nos jours, on ne peut plus se permettre ce genre de connerie digne de la cour d'école de primaire. Citation :C'est exactement ce que je pense.Dans une guerre, tous ceux qui attaquent sont mes ennemis.On est au bord de l'extermination. Il serait peut-être temps que les gens ravalent leur fierté et pensent à l’intérêt général plutôt que d'attiser les conflits, quels qu'ils soient.Le monde ne survivra que si les humains tentent de s'adapter ensemble. De nos jours, on ne peut plus se permettre ce genre de connerie digne de la cour d'école de primaire. louisG Je m'installe Inscrit le: 16/2/2016 Envois: 141 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0 un chef d'oeuvre de l'animation......magnifique ! louisG Je m'installe Inscrit le: 16/2/2016 Envois: 141 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0 @Kwisatz JE VALIDE !!! asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1502 Karma: 743 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 2

@stero

C'est un peu dommage, si les responsables étaient envoyés à la guerre en premier, elles dureraient moins longtemps... et tueraient moins de monde...

La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas

Paul Valery Citation :La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pasPaul Valery asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1502 Karma: 743 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 1

@Padma

Citation : Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex.

Albert Einstein

Il faut se méfier des citations sur Internet

Ésope Citation :Il faut se méfier des citations sur InternetÉsope Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8680 Karma: 3702 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0 Quand tu vois déjà que y en a qui s'entretuent pour un ballon, on a pas finis de grandir, enfin il faut que ça commence déjà. Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 333 Karma: 413 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 1 J'ai trouvé assez bien vu l'affichage de la mention "High score" sur l'écran après le bombardement à distance d'une ville par la seule manipulation d'un joystick.



Ça illustre assez bien la dépersonnalisation de la guerre où l'ennemi, pourtant bien réel, apparaît suffisamment virtuel pour inhiber toute compassion éventuelle chez celui chargé de le tuer. La référence aux jeux-vidéos illustre bien le niveau d'inconscience, voire pire : la tuerie modélisée comme un jeu pour encourager la performance. Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 64 Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... Re: « Un bref désaccord », le passe-temps favori de l&apo... 0

@EndymionRaul

Citation :

@stero

C'est un peu dommage, si les responsables étaient envoyés à la guerre en premier, elles dureraient moins longtemps... et tueraient moins de monde...



C'est exactement ce que je pense.



Dans une guerre, tous ceux qui attaquent sont mes ennemis.



On est au bord de l'extermination. Il serait peut-être temps que les gens ravalent leur fierté et pensent à l’intérêt général plutôt que d'attiser les conflits, quels qu'ils soient.



Le monde ne survivra que si les humains tentent de s'adapter ensemble. De nos jours, on ne peut plus se permettre ce genre de connerie digne de la cour d'école de primaire.



Je suis d'accord bien sûr. Mais il faut avoir conscience qu'un conflit, quel qu'il soit, renvoie à des besoins de sécurité, mis en danger par l'autre et la place qu'il prend etc... je pense qu'il y aurait déjà du boulot pour que chacun se libère de ses peurs, cela aiderait... Citation :Je suis d'accord bien sûr. Mais il faut avoir conscience qu'un conflit, quel qu'il soit, renvoie à des besoins de sécurité, mis en danger par l'autre et la place qu'il prend etc... je pense qu'il y aurait déjà du boulot pour que chacun se libère de ses peurs, cela aiderait... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.