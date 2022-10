Vidéo : Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Posté par BalleAuCentre

Une étonnante coulée de poissons dans le désert à Saleh Pat, au Pakistan.



Vidéo (2mn55s) : Une coulée de poissons





Vidéo : Pêcher sous une cascade Vidéo : Des dauphins créent un filet de boue pour piéger les poissons Vidéo : Carpes sauteuses Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 199 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0

> désolé, je suis sur l'ordi de mon frère et il y avait encore son compte connecté EDIT : supprimé car doublon> désolé, je suis sur l'ordi de mon frère et il y avait encore son compte connecté camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 822 Karma: 3099 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 Donc c'est des poissons qui viennent immigrer au Pakistan et les habitants ne sont pas content EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1111 Karma: 955 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 2 Pourquoi ne pas aller filmer l'origine ? LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 403 Karma: 678 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 3 Moi aussi Sameh Pat Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 691 Karma: 464 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 Ainsi c'est des poissons qui viennent immigrer au Pakistan et les habitants ne sont pas content EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1111 Karma: 955 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0

@jeanphilassec

Des poissons qui viennent immigrer au Pakistan et les habitants ne sont pas content ...



Citation :

@camaronalex

@camaronalex

Donc c'est des poissons qui viennent immigrer au Pakistan et les habitants ne sont pas content ;) Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 226 Karma: 216 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 J'ai jamais vu un truc aussi WTF guizmof Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 33 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 1 On dirait l'aquaboulevard de Paris pendant la canicule Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 680 Karma: 2210 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 1 Quelqu'un connait l'explication de ce que viennent foutre ces poissons au milieu du désert?? oO bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 202 Karma: 183 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 Et quelqu'un a l'explication ? Parce que le vidéo qui ne remonte pas à l'origine, c'est un peu abusé. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 163 Karma: 247 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 On dirait une plaie d'Égypte, c'est angoissant à regarder Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 270 Karma: 252 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 C'est peut-être un réservoir/bassin/chalut qui s'est déversé un peu plus haut?

Etonnant que l'eau ne soit pas plus vite absorbée par le sable par contre. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 55 Karma: 74 Re: Une coulée de poissons dans le désert (Pakistan) 0 Peut être un accident d'un élevage de poissons.. Vraiment personne n'a plus d'infos? Pour au moins traduire ce qui se dit?