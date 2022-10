Vidéo : Un fantôme lave un miroir avec une raclette Posté par LeFreund

Un fantôme lave un miroir en utilisant une raclette.



Vidéo (27s) : Un fantôme lave un miroir





Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 463 Karma: 701 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 16 L'explication est plus incompréhensible que la vidéo. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5597 Karma: 8695 En ligne ! Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 14 Si seulement je pouvais avoir des poltergeists de menages.

16 commentaires Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2559 Karma: 3837 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 1 Mince je pensais qu'on avais enfin la preuve de l'existence des fantômes . Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5597 Karma: 8695 En ligne ! Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 14 Si seulement je pouvais avoir des poltergeists de menages. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2890 Karma: 7597 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 3 laver les vitres avec de la raclette , normalement , c'est pas aussi propre que ça ! fake ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1196 Karma: 4702 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 5 Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 463 Karma: 701 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 16 L'explication est plus incompréhensible que la vidéo. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 535 Karma: 1944 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0 Manifestement le fantôme est un homme, sinon on l'entendrait se plaindre poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3577 Karma: 1099 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0

@Kwisatz

C'est pour ça qu'on dit "le" fantôme. Citation :C'est pour ça qu'on dit "le" fantôme. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 405 Karma: 684 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 2 @Moana

La personne que l'on ne voit pas est en train d'appliquer le film, de le "coller" (en bas à droite on voit qu'il n'est pas encore collé) ,



Donc, sur la vitre est appliqué un film adhésif miroir, du coté où est la personne que l'on ne voit pas,

ce qui créer un effet "miroir sans tain", tant que le coté à refléter est plus éclairé, plus lumineux, sinon on voit au travers,

ce que l'on voit dans la vitre c'est le reflet créé par le film adhésif, le gars qui filme se voit, les cartons sont derrière la caméra et non derrière la vitre,



la seule chose que l'on voit en plus du reflet c'est la fine couche d'eau savonneuse dégoulinante encore coincée entre le film et la vitre, poussée par la raclette, elle même passée au dos du film miroir, afin de le "coller" à la vitre Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3591 Karma: 3791 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0

@Moana

Qu'est ce que tu ne comprends pas.. Citation :Qu'est ce que tu ne comprends pas.. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 311 Karma: 1279 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 2 C’est le fantôme à la raclèclette tordue? Bulbe Je m'installe Inscrit le: 12/1/2015 Envois: 133 Karma: 221 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0 @Moana

Le film miroir c'est en gros le même principe que ce que tu vois dans les films quand des policiers interrogent un suspect, avec un gros miroir sur un mur, et de l'autre coté de ce miroir d'autres policiers ou la victime peuvent le voir.

Avec ce film miroir t'es obligé d'avoir une pièce éclairée (pour l'effet miroir) et dans l'autre la pénombre (pour l'effet vitre), c'est pour ça que dans les films y'a aucune lumière dans la pièce à côté de la salle d'interrogatoire.



Du coup là tu peux voir que la personne qui film est dans une pièce éclairée, et t'as simplement une personne de l'autre côté dans une pièce sombre qui racle la vitre. Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5171 Karma: 1000 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0 Je ne sais pas où vous pensez avoir vu une histoire de miroir sans tain mais aucun rapport a priori. C'est juste une porte vitrée, derrière laquelle un mec colle un film miroir avec la face "miroir" dirigée vers la caméra. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 264 Karma: 265 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 2 Moana

https://www.youtube.com/watch?v=531MaZzrI6M

https://www.youtube.com/watch?v=aun81lON5TM



Moana

https://www.youtube.com/watch?v=531MaZzrI6M

https://www.youtube.com/watch?v=aun81lON5TM

Si ça permet de mieux se rendre compte de ce qu'il se passe de l'autre côté. Si ça permet de mieux se rendre compte de ce qu'il se passe de l'autre côté. odelpasso Je m'installe Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 119 Karma: 197 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0 @Jinroh tu ne peux avoir que les portugeists de ménage!! madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 223 Karma: 185 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 1 J'ai essayé en mettant de la raclette sur une vitre, bah c'est tout dégueux maintenant Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79570 Karma: 7267 Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette Re: Un fantôme lave un miroir avec une raclette 0 c'est ce que j'ai mis sur le fenêtre de mon abris de jardin pour qu'on ne voit pas à l'intérieur.