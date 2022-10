Vidéo : Le retrait de bandages compressifs d'une narine d'un cheval Posté par LeFreund

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Le retrait de bandages compressifs d'une narine d'un cheval suite à une opération chirurgicale.



Vidéo (36s) : Retrait de bandages compressifs d'une narine d'un cheval





Sur le même sujet :

Vidéo : Un vétérinaire retire une laisse de la gueule d'un chien Vidéo : Opération d'un python pour retirer une serviette de bain Vidéo : Déboucher un éléphant constipé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 125 Karma: 701 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 12 Mince ! C'est l'intestin ! Remets tout Marcel !

20 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6693 Karma: 17705 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 3

La réaction de certains en voyant la vidéo : Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 829 Karma: 1021 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 125 Karma: 701 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 12 Mince ! C'est l'intestin ! Remets tout Marcel ! Unstop Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 396 Karma: 181 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 La légende raconte qu'ils n'ont toujours pas fini de retirer le bandage. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17177 Karma: 24725 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 1 A vomi Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 681 Karma: 2217 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 L'action se passe où? Parce que leurs dévidoirs à scotch sont vachement réalistes! Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1763 Karma: 1173 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Le bandage allait jusqu'au talon arrière du cheval, c'est pas possible. Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 508 Karma: 1058 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Le "Ames sensibles", c'est pour la musique ?



Ames sensibles la dessus, vraiment ? Foxluder Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2021 Envois: 3 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 @Taxidermiste un peu de respect pour Samuel Barber Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 504 Karma: 515 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Ils auraient pu en mettre un peu plus... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3254 Karma: 10546 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 1 LeFreund j’ai retrouvé l’originale



j’ai retrouvé l’originale oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 204 Karma: 145 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 et après il va encore y en avoir pour dire que les tests pcr c'est douloureux Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79570 Karma: 7267 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 1 ça aurait été plus rapide de le tirer par l'autre extrémité. _AiZ_ Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2016 Envois: 48 Karma: 100 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 1 Comment vous vous êtes fait berner alors qu'on voit que ça en plein milieu de l'image : c'est un faux pouce... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2559 Karma: 3837 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 _AiZ_ ou une fausse narine ou une fausse narine EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1113 Karma: 963 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Ça m'aurait énervé de ne pas voir jusqu'à la fin. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1019 Karma: 1365 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Oui bon, on lui a posé une mèche… une très grande mèche vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1347 Karma: 1449 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0

@Emerys

Oui bon, on lui a posé une mèche… une très grande mèche

une très très très grande mèche Citation :une très très très grande mèche nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 795 Karma: 1862 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 J'ai trouvé ça satisfaisant perso !! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 935 Karma: 963 Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... Re: Le retrait de bandages compressifs d'une narine ... 0 Au pif, je dirai 9 mètres... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.