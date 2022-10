Vidéo : Un écureuil dans un arbre fait le ménage Posté par Koreus

Au Canada, un écureuil fait le ménage dans son arbre en se débarrassant de quelques pommes de pins.



Vidéo (54s) : Un écureuil jette des pommes de pin sur une terrasse





Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 180 Karma: 450 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 2 Il est chez lui, dans son environnement. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 266 Karma: 329 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 6 "Tiens ! Prend ça dans ta g... ! Ça apprendra à ton mari à me pourchasser en hurlant comme une truie avec une batte de base-ball !" zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 192 Karma: 288 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 0 @Soyarow elle est chez elle sur sa terrasse

my two cents Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 561 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 1 C'est pas une technique pour après aller les fouillers en masse quand il sont tous par terre? blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 42 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 4



oeil pour oeil, pomme-de-pin pour pomme-de-pin Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 936 Karma: 965 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 3 On dirait mon conseiller caisse d'épargne quand il m'a rendu mon argent à la clôture de mon compte. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1088 Karma: 1056 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 1 c'est adorable, il prends soin de son arbre ! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 409 Karma: 685 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 1 Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 64 Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage Re: Un écureuil dans un arbre fait le ménage 0 Je ne sais à combien bat le coeur d'un petit être comme ça, mais c'est tout de même impressionnant de nervosité !!