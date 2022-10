Vidéo : Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Hadid (Fashion Week) Posté par Djoach

Vendredi dernier à la Fashion Week de Paris, la mannequin Bella Hadid s'est fait "peindre" sa robe à même la peau par 2 personnes avec des sprays. La robe a été finalisée par une autre personne à l'aide une paire de ciseaux avant de pouvoir défiler.

Une création des designers Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant.





Vidéo (2mn13s) : Robe peinte en spray en live (Fashion Week)





Top commentaires Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 214 Karma: 890 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 6 @EndymionRaul



Je partage ce sentiment, peut être pour d'autres raisons : On est face à une innovation qui pousse au sur-mesure, au jetable, et au chimique, là où on aimerait davantage voir la mode évoluer dans le sens du durable et du plus naturel.

Mais bon demander ca à la mode, c'est comme demander au sport auto d'être plus vert. bjone Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2021 Envois: 19 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 5





Maintenant c'est dur de savoir quoi en penser - qu'est-ce qui serait le moins pire: faire fabriquer par des petites mains payés au lance-pierre qui flinguent leur rivières à l'autre bout du monde, ou avoir ici un truc qui serait plus tech dans ce genre.



Faut voir la durée de vie, on s'attends à ce que ce soit moins solide que du tissé, mais qui sait comment ça peut évoluer ?



L'autre évolution que je verrais serait du côté des pansements pour la médecine.

27 commentaires Auteur Conversation shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 767 Karma: 1481 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 Si tu pètes ça fait un trou ? maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 221 Karma: 927 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 On peut savoir d'où lui est venue l'idée? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2892 Karma: 7605 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 2 @shinix non , des bulles ! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 192 Karma: 289 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @shinix une teinture EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1116 Karma: 968 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 5 Au risque de casser l'ambiance, avec tout ce qu'il se passe en ce moment et ces dernières années dans le monde, je trouve de plus en plus malaisant ce genre de spectacle.



Ce n'est pas vraiment rationnel. Mais j'ai du mal à me séparer de ce sentiment désagréable. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 214 Karma: 890 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 6 @EndymionRaul



Je partage ce sentiment, peut être pour d'autres raisons : On est face à une innovation qui pousse au sur-mesure, au jetable, et au chimique, là où on aimerait davantage voir la mode évoluer dans le sens du durable et du plus naturel.

Mais bon demander ca à la mode, c'est comme demander au sport auto d'être plus vert. Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 561 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 2 EndymionRaul C'est pareil je trouve ca fou que on cautionne ce genre de trucs ... à l'heure actuel ou les gens galère avec l'inflation et les décision folle de l'europe il nous sorte un produit surement ultra couteux à produire et qui ne dure pas (fin de journée je suppose que c'est poubelle) C'est pareil je trouve ca fou que on cautionne ce genre de trucs ... à l'heure actuel ou les gens galère avec l'inflation et les décision folle de l'europeil nous sorte un produit surement ultra couteux à produire et qui ne dure pas (fin de journée je suppose que c'est poubelle) karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 58 Karma: 161 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1

@Tempo123

Mais bon demander ca à la mode, c'est comme demander au sport auto d'être plus vert.



Justement, y'a de vrais efforts de fait notamment par la FIA.

C'est loin d'être parfait certes mais ils font gaffe sur tout ce qui est recyclage des pièces d'usure et surtout au niveau des pneumatiques.

Ils ont pour objectif pour la saison 2026, un carburant (synthétique) avec 0 émission de particules. hollandmatsuri Je viens d'arriver Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 30 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @EndymionRaul



Le monde évolue dans tous les domaines, et heureusement qu'on n'arrete pas de penser et d'innover parce qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'on a essuyé une pandemie ou que de enfants meurent tous les jours dans la plupart des pays du monde.

Je mélange un peu tout mais c'est volontaire. Chacun vit sa vie dans son environnement au final, et ça a toujours été comme ça. Les differences de classes sociales eclatent au grand jour maintenant dû à la diffusion sans filtre des informations. Les plus riches se foutent royalement du réchauffement climatique, de la consommation énergétique et la pauvreté dans le monde les font certainement joyeusement rigoler en soirée. C'est moche mais c'est le choc des classes sociales...

Pour ce qui est de cet article, on connait le cynisme et l'egocentrisme du milieu de la mode, du coup je ne trouve pas ça choquant.

Juste j'imagine bien la manequin le lendemain couverte de rougeurs et autres symptômes à plus ou moins long terme. N'empêche que la transformation du composé vaporisé en tissu est bien reussi. n666eo Je m'installe Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 111 Karma: 204 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 2

@Tempo123

@EndymionRaul



Je partage ce sentiment, peut être pour d'autres raisons : On est face à une innovation qui pousse au sur-mesure, au jetable, et au chimique, là où on aimerait davantage voir la mode évoluer dans le sens du durable et du plus naturel.

Mais bon demander ca à la mode, c'est comme demander au sport auto d'être plus vert.



Je partage le sentiment sur le jetable et coûteux. Cependant j'ai une aversion pour l'usage des thermes chimique et naturel. Quelle en est la définition stricte ? Rien ne dit qu'il ne s'agit pas d'un mélange de produits naturels pour faire cette robe.



Et quand bien même, la première chimiste c'est la Nature. Comment opposer chimique et naturel, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter avec l'apologie du naturel. bjone Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2021 Envois: 19 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 5





Maintenant c'est dur de savoir quoi en penser - qu'est-ce qui serait le moins pire: faire fabriquer par des petites mains payés au lance-pierre qui flinguent leur rivières à l'autre bout du monde, ou avoir ici un truc qui serait plus tech dans ce genre.



Faut voir la durée de vie, on s'attends à ce que ce soit moins solide que du tissé, mais qui sait comment ça peut évoluer ?



L'autre évolution que je verrais serait du côté des pansements pour la médecine. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1734 Karma: 1191 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 2

@Tempo123

On est face à une innovation qui pousse au [...] jetable

La robe peut être enlevée et réutilisée pour info.

Egalement, le produit est à la base dilué dans du solvant, la robe peut de nouveau être trempée dans ce solvant et se rediluer, redevenant alors la même "peinture", réutilisable.



Voilà, sans contredire tes propos, c'est juste pour donner plus de contexte



EDIT: du coup, aussi pour @Nark0t1k Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 537 Karma: 1945 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0

@EndymionRaul

Au risque de casser l'ambiance, avec tout ce qu'il se passe en ce moment et ces dernières années dans le monde, je trouve de plus en plus malaisant ce genre de spectacle.



Ce n'est pas vraiment rationnel. Mais j'ai du mal à me séparer de ce sentiment désagréable.



Donc on doit arrêter de vivre et de rêver ? Car oui j'aime la mode et cela me permet de m'évader. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2746 Karma: 1317 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1 Ridicule. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 409 Karma: 685 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1

Ça devrait créer de l'emploi Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 438 Karma: 249 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @EndymionRaul Quel est le problème ? Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 580 Karma: 3315 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0

@Kwisatz

Car oui j'aime la mode

Ah bah on est sur de l'argument de qualité là ! Bloodyfox Je suis accro Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 508 Karma: 318 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @bjone Fais un effort tu troll ou quoi, deja je trouve ca aberrant que le choix soit "fait par des esclaves qui polluent ou par de la teh degueu" mais en plus tu crois vraiment que ce spray à chier c'est le futur ? C'est juste un gadget pour faire beau dans leurs expo de bobo Bloodyfox Je suis accro Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 508 Karma: 318 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @Mopimoi Vraiment c'est grave le level quand tu en arrives au point de dire "oui mais moi j'aime bien" pour cautionner ces merdes. PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 39 Karma: 107 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 Arrêtez de rager pour rien, c'est beau et ca fait vraiment futuriste j'ai adoré !



Et ce que je trouve vraiment malaisant ce sont les gens qui utilisent ce mot de "malaisant" qui n'existe tout simplement pas...



Il y a "gênant" c'est très bien aussi ! Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 438 Karma: 249 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1 L'état d'esprit haineux qui transpire de la plupart des commentaires envers la fashion week m'interroge autant qu'elle me choque, que ça vous intéresse pas, c'est une chose mais ça vous tuerai de faire preuve de respect ?



Vous pensez que les personnes qui se rendent et s'intéresse à la semaine de la mode prendraient la peine d'être méprisant en parlant de ce qui forme votre culture, de ce que vous trouvez " légitime " ?



Bah non, et c'est là que le bas blesse, au final, ces gens sont bien plus tolérants et respectueux que vous. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 485 Karma: 596 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1 perso, j'ai trouvé ça super beau. ça rend hommage au corps de la femme et se sont ses formes qui font la robe. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1116 Karma: 968 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1

@hollandmatsuri

@EndymionRaul



Le monde évolue dans tous les domaines, et heureusement qu'on n'arrete pas de penser et d'innover parce qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'on a essuyé une pandemie ou que de enfants meurent tous les jours dans la plupart des pays du monde.

Je mélange un peu tout mais c'est volontaire. Chacun vit sa vie dans son environnement au final, et ça a toujours été comme ça. Les differences de classes sociales eclatent au grand jour maintenant dû à la diffusion sans filtre des informations. Les plus riches se foutent royalement du réchauffement climatique, de la consommation énergétique et la pauvreté dans le monde les font certainement joyeusement rigoler en soirée. C'est moche mais c'est le choc des classes sociales...

Pour ce qui est de cet article, on connait le cynisme et l'egocentrisme du milieu de la mode, du coup je ne trouve pas ça choquant.

Juste j'imagine bien la manequin le lendemain couverte de rougeurs et autres symptômes à plus ou moins long terme. N'empêche que la transformation du composé vaporisé en tissu est bien reussi.



Le fait que tu mélanges tout est une bonne chose étant donné que tout est imbriqué. J'ai au contraire plus de mal avec ceux qui sont incapables de synthétiser plusieurs données.



A vrai dire je n'ai pas directement pensé à l'écologie (même si, en gros, je te rejoins là-dessus). Je pense que ce qui me gêne dans cette vidéo c'est l'arrogance que je perçois. J'ai l'impression de voir des gens en admiration devant leur propre reflet. Je ne critique pas la qualité du travail, le mérite, mais cette impression que me donnent certains de se prendre presque pour des dieux, au dessus de tout. Et je ne parle pas uniquement du monde de la mode. Beaucoup de dirigeants (que l'on soit dans leur camp ou dans un autre) prennent cette posture d'être supérieur.



J'imagine qu'il m'est peut-être arrivé d'être comme ça. Lorsqu'on réussit quelque chose, on se sent pousser des ailes. Pourtant, j'estime qu'avoir ce comportement est au contraire signe de grande naïveté. Tout fini par retomber sur terre. Et l'égo de certains peuvent de cette manière faire des dégâts considérables, à eux parfois, mais aussi aux autres. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 573 Karma: 1225 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1

@PeterVonBart

Et ce que je trouve vraiment malaisant ce sont les gens qui utilisent ce mot de "malaisant" qui n'existe tout simplement pas...





Le mot malaisant a existé de façon intermittente depuis des siècles en Français!

le verbe malaiser était employé dès le 14eme, et le participe présent malaisant le fut aussi.

Donc pas tout à fait le même usage, mais c'est quand-même un mot Français.



A l'heure ou la plupart des orateurs mettent des mots anglais partout (avec la prononciation anglaise en plus), je trouve étonnant cette fixation sur "malaisant". LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1734 Karma: 1191 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 1

@PeterVonBart

Et ce que je trouve vraiment malaisant ce sont les gens qui utilisent ce mot de "malaisant" qui n'existe tout simplement pas...



https://lactualite.com/culture/la-saison-des-mots-nouveaux/



Malaisant a fait son entrée dans le Petit Robert dans l'édition 2020



https://dictionnaire.lerobert.com/definition/malaisant gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 573 Karma: 1225 Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... Re: Une robe pulvérisée en spay sur la mannequin Bella Ha... 0 @LinkSaga



Et la malaisance, qui ferait hurler tout le monde, est bien dans le dico depuis très longtemps, voici une citation de Cocteau:

"La malaisance à passer d'ouvrage en ouvrage, puisque l'ouvrage fini nous habite encore et ne laisse au travail de

Mais d'un autre coté, c'est incroyablement plus intéressant, novateur, etc. que tout le reste de ce qui se fait dans le monde désespérément fade, insipide et inutile de la mode, du luxe, et de l'art contemporain.

En gros, s'il y a un truc à jeter, c'est toute la fashion week, sauf ca.



C'est exceptionnel de voir à ce point des choses qui relèvent de l'imaginaire et de la science fiction apparaitre concrètement dans notre monde réel (même si cela reste évidemment limité à une simple experience unique)



