Vidéo : Un miracle se produit dans une rue au Brésil Posté par LeFreund

En soufflant dans un petite trompette, un homme a réalisé un miracle dans une rue brésilienne.



Vidéo (30s) : Miracle au Brésil





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1197 Karma: 4711 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 10 Il va se faire muter dans le nooooooooord lui!





Bienvenue ches les ch'tis - l'inspecteur Lebic





Bienvenue ches les ch'tis - l’inspecteur Lebic Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 334 Karma: 416 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 4 On ne trompe pas une trompette. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1347 Karma: 3966 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 2 Y'a les mêmes dans Cyberpunk ^^

Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 267 Karma: 560 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 1 La synthèse de Miles Davis et Jesus Christ.



Je dis bravo. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6546 Karma: 5362 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 2 Par la sainte relique qui fait Pouêt, Amen ! asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1505 Karma: 749 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 3 Heu oui, alors des gens qui peuvent se ternir temporairement debout, mais pas durant une journée complète, ou uniquement avec des douleurs, ça existe hein. Les chaise roulantes, c'est pas uniquement pour les tétra ou paraplégiques...



D'ailleurs quand il se lève, il n'a pas l'air très stable.





Incroyable qu'en 2022 on soit encore étonné de voir une personne se lever d'une chaise roulante. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 673 Karma: 1203 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 0

@asm63

Évidemment qu'il n'est pas stable à ce moment, il marche sur les cale-pieds ! Par contre quand il parle au trompettiste, il est bien stable... Citation :Évidemment qu'il n'est pas stable à ce moment, il marche sur les cale-pieds ! Par contre quand il parle au trompettiste, il est bien stable... Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1404 Karma: 1827 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 0

@asm63

Je connais un mec agoraphobe qui porte une canne parce que ça le rassure. Si t'as pas bac + 15 en agoraphobie tu ne peux vraiment, mais vraiment pas comprendre le lien de cause à effet. Un autre porte des lunettes de soleil pour une raison assez proche, mais ça a l'air encore plus éloigné.



On pense comprendre le monde, les gens, mais plus on les connait et plus on comprend qu'on est toujours à la ramasse mais que parfois, par hasard, on les comprend vraiment. Citation :Je connais un mec agoraphobe qui porte une canne parce que ça le rassure. Si t'as pas bac + 15 en agoraphobie tu ne peux vraiment, mais vraiment pas comprendre le lien de cause à effet. Un autre porte des lunettes de soleil pour une raison assez proche, mais ça a l'air encore plus éloigné.On pense comprendre le monde, les gens, mais plus on les connait et plus on comprend qu'on est toujours à la ramasse mais que parfois, par hasard, on les comprend vraiment. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 414 Karma: 691 Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil Re: Un miracle se produit dans une rue au Brésil 0 @asm63 J'ai pensé pareil, j'ai pas osé l'écrire, je vais pas tout le temps râler

mais lui ne sert pas vraiment la cause,

mais lui ne sert pas vraiment la cause,

il est bien à l'aise dans ses tongs hors effet de surprise