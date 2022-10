Vidéo : Drôle de réponse à la question « Animal qui vit parmi nous » dans le jeu télévisé Slam Posté par shinix

Un candidat a donné une drôle de réponse à la question « Animal qui vit parmi nous » dans l'émission Slam.



Vidéo (16s) : Animal qui vit parmi nous (Slam)





Top commentaires



Kwisatz: Ne voyons pas le racisme partout Il a peut être fait une association d'idée avec le mot "Alien" qui veut dire à la fois étranger et extra terrestre.Ne voyons pas le racisme partout



Bricci: Ah.



Agostino: South Park - Niggers (Nègre) - French





VertigeSQY: Dans Motus ça passait ....

LugerKain: Nan nan mais ça va il se justifie bien quand même, mais nan nan mais,

corent2: Même le présentateur renforce le malaise. Pas très classe.

gazeleau: N'empêche que je cherche toujours le mot, moi ! J'ai pas de réponse toute faite qui me sorte de la bouche.

bixouille: @gazeleau mistigri peut être

LugerKain: c'est les lunettes, nan ?

Smadgib: https://www.listesdemots.net/p/g/1/mots8lettressixiemelettreg.htm Dans les 909 mots de 8 lettres avec un G en 6e position, il a choisi le pire^^



AlexNews: Pourtant ça passe ... Le « Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle… » est très malaisant je trouve.

Pourtant ça passe ...



malenko: Faut dire aussi que "immigré" était trop court d'une lettre...

LugerKain: @AlexNews bah sinon j'avais "regret2.jpg" mais oui, le présentateur lui file carrément la pelle pour creuser

@AlexNews



Le « Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle… » est très malaisant je trouve.

@AlexNews bah sinon j'avais "regret2.jpg"





asm63: @Kwisatz Ou alors, bien plus simple : Il a cherché un mot qui rentrait et c'est le seul qu'il a trouvé. Dans ce jeu les définitions sont souvent tordues, font appel à du deuxième degré ou des homonymies. Parfois c'est aussi simple de trouver un/des mot(s) qui rentre(nt) puis de voir après si ça colle avec la définition. Peut-être que le mec est raciste. Ou peut-être pas. Mais ce n'est pas cet extrait d'émission qui permet de trancher.

@Kwisatz

Il a peut être fait une association d'idée avec le mot "Alien" qui veut dire à la fois étranger et extra terrestre.



Ne voyons pas le racisme partout ;)

Ou alors, bien plus simple : Il a cherché un mot qui rentrait et c'est le seul qu'il a trouvé.



Dans ce jeu les définitions sont souvent tordues, font appel à du deuxième degré ou des homonymies. Parfois c'est aussi simple de trouver un/des mot(s) qui rentre(nt) puis de voir après si ça colle avec la définition.





asm63: @corent2 S'il ne disait rien, ça faisait un bad buzz pour lui ou l'émission.

Même le présentateur renforce le malaise.

