Vidéo : Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des feuilles Posté par LeFreund

C'est l'automne, la chienne Stella a trouvé de nouveaux amis pour jouer dans le tas de feuilles.



Vidéo (1mn5s) : Des chiens des hommes et des feuilles





Sur le même sujet :

Vidéo : Chien husky dans un tas de feuilles Vidéo : Une trapéziste tombe sur un tas de feuilles mortes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 267 Karma: 560 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 3 Avant tout commentaire sarcastique, soyons honnêtes : qui ne rêve pas de faire ça ?



J'avoue en premier, m'sieur le juge. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1065 Karma: 4313 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 5 Il faut être bien sûr qu'il n'y ait pas de rocher en dessous ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2893 Karma: 7609 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 4 Bricci ouais , sans oublier les "rochers" que peuvent y déposer les toutous ...

ouais , sans oublier les "rochers" que peuvent y déposer les toutous ... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1120 Karma: 973 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 1 Commentaire sarcastique. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 414 Karma: 691 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 0 A vot' service, j'ai mit un peu de sel,



Nan nan, en automne, chien, a pu, on est pas revenu par la même route cet été, faut attendre noël,

toute façon j'aime pas l'automne roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1347 Karma: 3966 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 3 Ca fait du bien un peu de bonheur et d'insouciance. Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 727 Karma: 372 Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... Re: Bienvenue en automne, des humains, des chiens et des ... 0 Ça sent la vie par procuration par ici, j'en suis pas moins coupable Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.