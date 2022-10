Vidéo : Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Posté par BalleAuCentre

Un homme fait une blague à un collègue pendant le stockage de packs de Pepsi dans un entrepôt.



Vidéo (18s) : Blague avec des packs de Pepsi





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1066 Karma: 4334 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 2



Sisyphe Award !



Sisyphe Award ! Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 177 Karma: 214 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 7 J'en peux plus de cette bande son de rire forcé sur toutes les vidéos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 540 Karma: 1953 En ligne ! Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 0 On devrait aussi vérifier ses yeux Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5598 Karma: 8697 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 1 Ca ressemble un peu a la vie en generale non? Une répétitivité des gestes, un chef qui se fout de ta gueule et une petite rebellion bite matée quoi.. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 43 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 0 *fonctionne aussi avec des packs de :

- coca

- eau minérale

- bières Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 216 Karma: 902 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 0

@Sp6men10

J'en peux plus de cette bande son de rire forcé sur toutes les vidéos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Je ne mets jamais le son sur les vidéos Koreus, et je vois que je ne rate pas grand chose Citation :Je ne mets jamais le son sur les vidéos Koreus, et je vois que je ne rate pas grand chose KeepKool Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2016 Envois: 76 Karma: 50 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 0 OH NOO

OH NOO

OH NONONONONOOOOOOO



Ah non, c'est pas celle là membre06 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2022 Envois: 73 Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi Re: Blague pendant le stockage de packs de Pepsi 1 c'est clairement un sketch/fake/mise en scene pour faire le buz.



Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier