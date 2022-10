Vidéo : Quand un professeur de sport n'a pas de sifflet sous la main Posté par CrazyCow

Quand un professeur de sport n'a pas de sifflet sous la main dans une école en Inde.



Vidéo (12s) : Enfant sifflet





Je veux voir la gueule de l'enfant craie.

Tant qu'il n'essaie pas de souffler dedans ..

@LugerKain

Tant qu'il n'essaie pas de souffler dedans ..



Je pense qu'il n'y aura pas mieux.

Les Flintstones, ces précurseurs.



Le sifflet, cet objet dont on n'a pas vraiment besoin finalement, un symbole de la société de consommation, un luxe quoi.

Doublon

C'est le dernier cri de la technologie!

Je le fait en sifflant et ronronnant en même temps, le son est très proche

J'ai beau écouter, je n'entends rien.

C'est un mal pour un bien x)



Franchement il y a moyen de faire un duo qui cartonne entre l'un qui imite le TGV qui arrive en gare et l'autre qui fait l'agent en bordure de quai qui siffle.

Avec un peu d'entrainement il pourra intégrer les X-men !

Quand j'étais en CM1 avant ma mue, pareil, je poussais un cri qui imitait très bien le sifflet. Quel plaisir lors de sport collectif d'arrêter le jeu en criant car les autres pensaient que le maître avait sifflé.