Vidéo : Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin

Le corbeau Gosha aide un bricoleur dans un jardin à Lysva, en Russie.



Vidéo : Des corbeaux ramassent les détritus au Puy du Fou Vidéo : Un homme aide un oiseau à trouver des vers de terre Vidéo : Aider un gaufre à faire son terrier Source : Forum





La clef anglaise un peu comme la clé anglaise de la 7eme compagnieLa clef anglaise Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 860 Karma: 1571 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 1 Ils vont se mettre à mobiliser les corbeaux :s LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 421 Karma: 715 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 Tant qu'il n'essaie pas de souffler dedans .. non plus



blâmer le geste écologique qu'est le recyclage ? How dare you ?! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5602 Karma: 8697 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 En anglais il s appelerait Gotcha bjone Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2021 Envois: 20 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 1 Rick two-crows Ivan one-crow. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1630 Karma: 4600 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 Ça ne me semble pas incroyable.

L'intelligence du corbeau est comparable à celle des grands singes. Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1437 Karma: 765 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 On fait ce qu'on peut quand les collègues sont tous partis se faire dérouiller gratuitement en Ukraine MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1931 Karma: 3717 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 Il paraît que les soldats russes vont être bientôt ravitaillés par les corbeaux en bouffe et en armements. Faut bien commencer à en dresser quelques uns... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6331 Karma: 6169 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0

J'ai un doute : je pense que c'est plutôt une corneille qu'un corbeau; le corbeau a le bec plus clair. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 875 Karma: 1165 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 corent2 Phrase malheureusement bancale. Il est plus que compliqué de comparer les intelligences entre espèces (déjà on ne sait pas quoi donner comme terme officiel à intelligence, je parle sur le plan scientifique). Chaque espèce a sa propre grille, lesquelles ne sont pas compatibles entre elles.

Déjà un animal qui n'a pas de main préhensile ne pourra pas faire certaines actions que celui qui en a.

Mais surtout, pour certains tests comme ce qui touche à des activités visuo-spatiales (test de rotation mentale, source en bas), les babouins sont bien plus rapides et meilleurs que nous. Donc qui est le plus intelligent ? Lors de ma thèse, j'ai vu ça "en vrai". Ben on se sent con face à un singe qui fait ça mieux et plus rapidement que nous (x11).



@Gudevski ... surtout qu'un corbeau, ça n'existe pas. Le grand corbeau oui, le corbeau freux aussi... Mais le corbeau non.



@Jashugan13

@Jashugan13

Et maitre renard a eu beaucoup de difficulté à l'avaler et surtout à la chier... Citation :Et maitre renard a eu beaucoup de difficulté à l'avaler et surtout à la chier... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2562 Karma: 3842 Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin Re: Un corbeau aide un bricoleur dans un jardin 0 le pauvre corbeau qui fait tout ça pour quelque bout de pain tout sec, je crois qu'on le prend pour un pigeon !