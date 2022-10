Vidéo : Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique du Sud) Posté par -Flo-

Vous connaissez ces films d'horreur où une créature genre zombie ou monstre poursuit une personne, et que celle-ci n'arrive pas à le semer parce qu'elle court n'importe comment et n'arrête pas de tomber. Et on se dit « Mais oui, bien sûr... pfff... ». Et bah en fait, ces personnes existent vraiment !







Vidéo (34s) : Une otarie attaque une femme sur une plage





Vidéo : Lions de mer vs Touristes Vidéo : Une otarie vole le transat d'un client d'un hôtel Vidéo : Une otarie à fourrure avec une ligne de pêche autour du cou

21 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1204 Karma: 4770 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 5

"zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre!" Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 270 Karma: 570 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 Tout à fait d'accord avec la description, sauf qu'un film d'horreur ne m'a jamais fait autant marrer ! Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9229 Karma: 317 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 5 Ca fait mal de la voir courir n'importe comment Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1068 Karma: 4352 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 16 Vidéo complètement What The Phoque ! Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 387 Karma: 142 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 2 En fait elles étaient deux, mais l'aut' a ri. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 823 Karma: 3103 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0 Pendant qu'une femme se fait bouffer par une otarie, on a quelqu'un qui est bien positionné pour faire un magnifique film Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1434 Karma: 1880 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 2 ça devait sentir la morue Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 181 Karma: 453 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0 Elle est chez elle, dans son environnement. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 592 Karma: 574 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0

Tout à fait d'accord avec la description, sauf qu'un film d'horreur ne m'a jamais fait autant marrer !



Tu n'as jamais vu alors "Braindead" de Peter Jackson ( oui le papa du seigneur des anneaux entre autre) , ou alors pas fan du style ! J'ai eu l'occasion de le voir au ciné quand j'étais à la fac, le très regretté apollo de Nantes début 2000, ciné à 10 francs et après 2 euros. Jamais de nouveau film, mais j'en ai passé des heures à ce tarif le cul sur ces fauteuils^^! Le film est de 92 de base, trop jeune pour aller voir ça au ciné à sa sortie (10 piges), mais si tu ne connais pas, juste par curiosité je te le conseille !

Et lors de cette séance, les 3/4 de la salle était pété de rire. Voir plus ! Peu être un public aussi très désireux de le voir, mais comme film d'horreur marrant, c'est pas mal chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 789 Karma: 941 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0 je n'ai jamais OTA RIE en regardant une video .... SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 111 Karma: 160 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0



Bibiphoque a vraiment mal tourné… Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2455 Karma: 3228 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0 C'est donc elle, l'otarie goulue de Clerks ! ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 791 Karma: 756 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 Soyarow Citation : Elle est chez elle, dans son environnement.



Qui ? la femme ou l'otarie ?

Et si c'est l'otarie la réponse, ça veut dire quoi ? Que les plages sont interdites aux humains sous prétexte d'être l'environnement exclusif des otaries ?

C'est quoi alors l'environnement autorisé aux humains ??? Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 511 Karma: 1067 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0

Citation : Elle est chez elle, dans son environnement.



Qui ? la femme ou l'otarie ?

Et si c'est l'otarie la réponse, ça veut dire quoi ? Que les plages sont interdites aux humains sous prétexte d'être l'environnement exclusif des otaries ?

C'est quoi alors l'environnement autorisé aux humains ???



Mais non, on parle de la personne qui filme, rien à voir. Adria Je m'installe Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 104 Karma: 152 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 312 Karma: 1280 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 @wilburn



En effet, c'est pas une otarie mais le singe rat est pas mal dans son genre... Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1021 Karma: 1365 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 Elle veut plus jouer la dame? Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 222 Karma: 246 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1

Ca fait mal de la voir courir n'importe comment



Elle court comme dans les films d'horreur Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 270 Karma: 570 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0

Tout à fait d'accord avec la description, sauf qu'un film d'horreur ne m'a jamais fait autant marrer !



Tu n'as jamais vu alors "Braindead" de Peter Jackson ( oui le papa du seigneur des anneaux entre autre) , ou alors pas fan du style ! J'ai eu l'occasion de le voir au ciné quand j'étais à la fac, le très regretté apollo de Nantes début 2000, ciné à 10 francs et après 2 euros. Jamais de nouveau film, mais j'en ai passé des heures à ce tarif le cul sur ces fauteuils^^! Le film est de 92 de base, trop jeune pour aller voir ça au ciné à sa sortie (10 piges), mais si tu ne connais pas, juste par curiosité je te le conseille !

Et lors de cette séance, les 3/4 de la salle était pété de rire. Voir plus ! Peu être un public aussi très désireux de le voir, mais comme film d'horreur marrant, c'est pas mal ;)



Alors là, je suis confus... c'est un de mes films préférés ! J'adore ta description, ça me rappelle aussi ces belles années dans les cinémas de quartier (il en reste par chez moi, heureusement)... Le ciné à 2 euros par contre, j'ai pas connu... ça fait rêver !!!



Oui, c'est vrai que Peter Jackson (après le totalement artisanal "Bad Taste") avait fait ce film fou, quelque part entre gore, horreur et humour. En 92, j'avais juste deux ans de plus que toi donc - je ne devrais pas le dire - j'ai pu le voir en vidéo peu après sa sortie, vers 14 ans sûrement. Merci beaucoup pour ce saut dans le temps et ce rappel : on ne peut passer à côté de ce film . Citation :Alors là, je suis confus... c'est un de mes films préférés ! J'adore ta description, ça me rappelle aussi ces belles années dans les cinémas de quartier (il en reste par chez moi, heureusement)... Le ciné à 2 euros par contre, j'ai pas connu... ça fait rêver !!!Oui, c'est vrai que Peter Jackson (après le totalement artisanal "Bad Taste") avait fait ce film fou, quelque part entre gore, horreur et humour. En 92, j'avais juste deux ans de plus que toi donc - je ne devrais pas le dire - j'ai pu le voir en vidéo peu après sa sortie, vers 14 ans sûrement. Merci beaucoup pour ce saut dans le temps et ce rappel : on ne peut passer à côté de ce film Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 240 Karma: 267 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 0 Quand je regardais the Walking dead je trouvais ridicule ces personnes qui chutent quand le le zombie leur courraient après.

Je viens de comprendre que c'était en fait très réaliste. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4387 Karma: 3313 Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... Re: Une otarie attaque une femme sur une plage (Afrique d... 1 C'est parce que ces couillons au lieu de se retourner et de fuir, ils sont obnubilé par le danger et ne cessent de le regarder comme la dame, donc ils se cassent la gueule en courant...