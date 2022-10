Vidéo : Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques avec des fusils de paintball Posté par Skwatek

À Turlock, en Californie, une famille utilise des fusils de paintball pour tirer sur deux hommes qui essaient de voler le pot catalytique de leur véhicule. Efficace !





Vidéo (1mn22s) : Tirer sur des voleurs de pots catalytiques avec des fusils de paintball





Vidéo : Voler le pot catalytique d'une voiture en plein jour Vidéo : Bombe à paillettes pour voleur de colis Vidéo : Coffre magique contre les voleurs de colis

23 commentaires Auteur Conversation Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 130 Karma: 484 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Je savais même pas qu'il y avait un business parallèle des pots catalytiques ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 824 Karma: 3107 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 6 Un moment satisfaisant mais pas assez Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1070 Karma: 4363 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 9 C'est bien, pour une fois, ils ne tirent pas à balles réelles. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6571 Karma: 5388 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 2 @Stromtooper Les catalyseurs sont des métaux rares, donc chers. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 544 Karma: 1982 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 1 c'est cool vu qu'ils ne savent pas où ils habitent et qu'ils ne seront animés d'aucun sentiment de vengeance suite à cette diffusion massive sur l'Internet Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 515 Karma: 272 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 5 Je ne comprendrai jamais les voleurs à la tire qui portent des frocs qui peuvent tomber par terre à tout moment. En même temps, c'est ça aussi le darwinisme. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12430 Karma: 13107 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Si ça avait été aux USA, ils auraient été accueillis à balles réelles. Oh wait... Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 121 Karma: 123 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0

@Bricci

C'est bien, pour une fois, ils ne tirent pas à balles réelles.

Oui. Et même qu'on devrait se faire la guerre en se lançant des nounours et des fleurs...



edit @LinkSaga @Vassili44: ah, la police de la pensée n'a pas trainé! Ça va vite. Le camp de la tolérance intolérant s'offusque. La police anti-haine mais haineuse veut déjà sonder ma pensée, me psychiatriser et me mettre sur l'échafaud pour une simple phrase! Vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? Citation :Oui. Et même qu'on devrait se faire la guerre en se lançant des nounours et des fleurs...edit @: ah, la police de la pensée n'a pas trainé! Ça va vite. Le camp de la tolérance intolérant s'offusque. La police anti-haine mais haineuse veut déjà sonder ma pensée, me psychiatriser et me mettre sur l'échafaud pour une simple phrase! Vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose? LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1736 Karma: 1200 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 4

@Gibet

Citation :

@Bricci

C'est bien, pour une fois, ils ne tirent pas à balles réelles.

Oui. Et même qu'on devrait se faire la guerre en se lançant des nounours et des fleurs...

Tu sous-entend vraiment ce que je pense ? Qu'ils eut été mieux accueillis criblés de vraies balles pour leur méfait ? Citation :Tu sous-entend vraiment ce que je pense ? Qu'ils eut été mieux accueillis criblés de vraies balles pour leur méfait ? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1407 Karma: 1834 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 2

@Gibet

Citation :

@Bricci

C'est bien, pour une fois, ils ne tirent pas à balles réelles.

Oui. Et même qu'on devrait se faire la guerre en se lançant des nounours et des fleurs...



J'ai vu un documentaire qui parlait de toi récemment.





Y a-t-il un psychopathe en nous ? | 42, la réponse à presque tout | ARTE Citation :J'ai vu un documentaire qui parlait de toi récemment.Y a-t-il un psychopathe en nous ? | 42, la réponse à presque tout | ARTE oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 273 Karma: 513 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 9 Ils n'ont pas eu de pot. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2456 Karma: 3229 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0

@PurLio

Si ça avait été aux USA, ils auraient été accueillis à balles réelles. Oh wait...



C'est en Californie, l'un des états les plus restrictifs en matière d'arme à feu.



Au Texas, il y aurai probablement eu 2 morts. Citation :C'est en Californie, l'un des états les plus restrictifs en matière d'arme à feu.Au Texas, il y aurai probablement eu 2 morts. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6655 Karma: 2601 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Apowers



J'aurai direct appelé la police en premier,

Et discrètement allé vers la voiture rouge pour crever les pneus J'aurai direct appelé la police en premier,Et discrètement allé vers la voiture rouge pour crever les pneus Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3203 Karma: 800 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 2 Des parasites. A traiter tels quels PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 876 Karma: 1165 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0

...

Ayant pris une balle de pain-ball en pleine poitrine à bout portant, je peux vous dire qu'on la sent passer et qu'on garde la cicatrice longtemps... Ok, ils les ont fait fuir, mais comme le pot a été attaqué à la meuleuse, faut le changer non ?...Ayant pris une balle de pain-ball en pleine poitrine à bout portant, je peux vous dire qu'on la sent passer et qu'on garde la cicatrice longtemps... Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 599 Karma: 484 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 1

@Apowers

Citation :

@PurLio

Si ça avait été aux USA, ils auraient été accueillis à balles réelles. Oh wait...



C'est en Californie, l'un des états les plus restrictifs en matière d'arme à feu.



Au Texas, il y aurai probablement eu 2 morts.



Tu as raison : La Californie est l'État le plus restrictif sur les armes à feu, et le Texas est un des États les moins restrictifs sur les armes à feu.



Par contre :



- La Californie est pile derrière le Texas si on trie par Taux de crimes violents

- La Californie est seulement 4 places plus bas que le Texas si on trie par Taux d'homicides volontaires (sur 50 État, c'est pas )



Donc ta comparaison entre les deux États n'est peut être pas des plus pertinentes. Citation :Tu as raison : La Californie est l'État le plus restrictif sur les armes à feu, et le Texas est un des États les moins restrictifs sur les armes à feu.Par contre :Donc ta comparaison entre les deux États n'est peut être pas des plus pertinentes. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1022 Karma: 1366 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Si le pot est déjà découpé, autant tirer à balles réelles, les billes de peinture c’est quand tu n’as encore rien bousillé LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 423 Karma: 717 En ligne ! Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Aaaah painball, peut être que c'est pas ..

ah si



alors sinon paintball, les billes congelées ça part vraiment pas à tout les coups mais quand ça part ça fait plus de traces,

ça se voit mieux sur le corps, c'est plus net

essayez pas hein ça fait vraiment mal maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 147 Karma: 340 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Pas de gros sel. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1407 Karma: 1834 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0

@Emerys

Si le pot est déjà découpé, autant tirer à balles réelles, les billes de peinture c’est quand tu n’as encore rien bousillé



Tuer des gens pour un pot, mais oui, tout va bien dans ta tête... Citation :Tuer des gens pour un pot, mais oui, tout va bien dans ta tête... etanox Je m'installe Inscrit le: 16/5/2013 Envois: 117 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0 Ça devient un vrai problème...

Vol d'un pot sur l'auris hybride d'un pote. Toyota a tellement de vol qu'il n'arrive plus à fournir les pièces...

Bref des semaines immobilisés -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4376 Karma: 1859 Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... Re: Comment faire fuir des voleurs de pots catalytiques a... 0

@Tokipudi

Donc ta comparaison entre les deux États n'est peut être pas des plus pertinentes.



Comme il n'y a ni frontière ni douane entre tous ces "états", tes chiffres ne sont pas pertinents non plus

C'est plus comme des régions que comme des états ou pays finalement.



