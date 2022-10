Vidéo : Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une forêt (Drôme) Posté par Skwatek

Un cycliste surprend un chasseur prêt à tirer à travers une départementale dans une forêt à Saint-Laurent-en-Royans, dans la Drôme.







Vidéo (2mn4s) : Un chasseur prêt à tirer à travers une route (Drôme)





Mais bon les coutumes c'est sacrée hein



EDIT:



"Depuis le début de la saison, on dénombre 42 accidents de chasse dont 3 mortels."



_hans
Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 131 Karma: 487 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 4



Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 131 Karma: 487 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 4 Je suis pas particulièrement anti-chasse tant qu'ils font attention avec leurs armes, mais là quand même ils déc***ent...

Comme il dit le gars, il suffit qu'un vélo arrive sans faire de bruit au moment ou un animal se pointe de l'autre coté de la route et PAN ! En plus ils sont bien camouflés.



Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 34394 Karma: 12381 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 3 dtclulu

CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17200 Karma: 24774 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1 pendant les battues devrait être interdite (

Enfin bon c'est ce qui explique aussi la différence des chiffres de mortalité entre ces deux publics. C'est affolant la différence de respect des règles de sécurité entre les chasseurs et les tireurs sportifs... Il n'y a qu'à voir la réaction des syndicats de la chasse quand le Sénat estime que la consommation d'alcool les battues devrait être interdite ( article ).Enfin bon c'est ce qui explique aussi la différence des chiffres de mortalité entre ces deux publics. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12436 Karma: 13120 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0



The shooting range where you fire over a busy road La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic232768.html The shooting range where you fire over a busy road Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8688 Karma: 3707 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0

@PurLio

Il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs et lui.





Mais non lui c'est "l'invité" Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 193 Karma: 472 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0 Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 547 Karma: 1989 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1



Le fameux tir à travers la route sans danger ; quelle maîtrise n'empêche tomdsign Je m'installe Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 142 Karma: 340 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1 Pour changer un peu des Inconnus



LES FATALS PICARDS Chasse, pêche et biture Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1025 Karma: 1368 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0 Sérieusement, y'a quelqu'un que ça surprend? UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1183 Karma: 2132 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0 Pas très bien compris la partie sur le tir qui passe par dessus, il chasse avec un genre de mortier en fait ? Ou alors il a trouvé une astuce pour contourner les lois de la physique en modifiant la trajectoire de ses balles, c'est pas très clair cette histoire. Impressionnant également d'avoir une vision à 360 degrés, on est vraisemblablement en présence d'un demi Dieu. Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 399 Karma: 578 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1



Le premier chasseur tir tout droit au travers de la route

Le deuxième tire en parallèle de la route (disons dos au premier)

Le troisième lui tire à l'opposé de la route donc dos à la route...



Si on voit pas un mort à la fin de journée Donc pour récapituler :Le premier chasseur tir tout droit au travers de la routeLe deuxième tire en parallèle de la route (disons dos au premier)Le troisième lui tire à l'opposé de la route donc dos à la route...Si on voit pas un mort à la fin de journée Acidlikid Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 32 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0

Il faut voir qui est l auteur de la vidéo et la en deux recherche on découvre qui est le fameux Pierre Rigaux qui se présente comme un VTTiste passant la par le plus grand des hasards



Je vous laisse constater par vous même ...



Toujours convaincu qu'il passait par la de manière innocente?

Un peu manipulateur le monsieur...





Concernant les règles pour les battus



Votre tir doit être fichant, à courte distance (Pas de coup de longueur ni en crête). Vous ne tirez qu'après avoir formellement identifié l'animal et en respectant les consignes données (pas de tir hasardeux). Vous ne tirez jamais dans la traque (sauf consignes particulières du chef de battue).



Donc Coco l'écolo des villes avec son Vtt il dit de la merde du moment que le tir est fichant et pas hasardeux il est légitime .

Posez vous les bonnes questions, ok clairement le chasseur en question est un rural qui n'a visiblement pas le chant lexicale ni le verbe pour répondre clairement a cette écolo a vélo qu'il ne représente aucune autorité compétente et qu'il peut circuler .

D’ailleurs si il y avait eu réellement infraction notre ami cycliste d’extrême gauche aurait certainement fait intervenir la Gérarderie hors il n en ai rien parce que aucune règle n'est enfreinte .

On joue avec vos émotions pour faire passer le chasseur pour un gros con qui fait n'importe quoi et pourtant de mon point de vue le gros con n'est pas du coté de la camera que l'on pense . Tout d'abord je tiens a préciser que je ne suis pas chasseurIl faut voir qui est l auteur de la vidéo et la en deux recherche on découvre qui est le fameux Pierre Rigaux qui se présente comme un VTTiste passant la par le plus grand des hasardsJe vous laisse constater par vous même ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rigaux Toujours convaincu qu'il passait par la de manière innocente?Un peu manipulateur le monsieur...Concernant les règles pour les battusVotre tir doit être fichant, à courte distance (Pas de coup de longueur ni en crête). Vous ne tirez qu'après avoir formellement identifié l'animal et en respectant les consignes données (pas de tir hasardeux). Vous ne tirez jamais dans la traque (sauf consignes particulières du chef de battue).Donc Coco l'écolo des villes avec son Vtt il dit de la merde du moment que le tir est fichant et pas hasardeux il est légitime .Posez vous les bonnes questions, ok clairement le chasseur en question est un rural qui n'a visiblement pas le chant lexicale ni le verbe pour répondre clairement a cette écolo a vélo qu'il ne représente aucune autorité compétente et qu'il peut circuler .D'ailleurs si il y avait eu réellement infraction notre ami cycliste d'extrême gauche aurait certainement fait intervenir la Gérarderie hors il n en ai rien parce que aucune règle n'est enfreinte .On joue avec vos émotions pour faire passer le chasseur pour un gros con qui fait n'importe quoi et pourtant de mon point de vue le gros con n'est pas du coté de la camera que l'on pense . Loucheux J'aime glander ici Inscrit le: 1/9/2013 Envois: 8334 Karma: 5169 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1 @UnPeon

Les chasseurs sont postés sur un talus en hauteur, donc la balle ne traverse pas la route à hauteur d'homme. Acidlikid Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 32 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 2 @Lindien je pense qu'il lui on répondu de la merde clairement en voyant a qui il avait affaire , il suffit de taper son nom dans Google pour comprendre la démarche. Acidlikid Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 32 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0

@UnPeon

Pas très bien compris la partie sur le tir qui passe par dessus, il chasse avec un genre de mortier en fait ? Ou alors il a trouvé une astuce pour contourner les lois de la physique en modifiant la trajectoire de ses balles, c'est pas très clair cette histoire. Impressionnant également d'avoir une vision à 360 degrés, on est vraisemblablement en présence d'un demi Dieu.

y a pas plus bete que celui qui veut pas comprendre ...

Il tire depuis un talu qui surplombe la route de prés de deux metre si il tire dans la parcelle de l autre coté de la route le tire passe de faite par dessus la route bien au dessus des véhicules éventuels même si le bon sens fait que si il y a des véhicules tu ne tires pas

Règle battue

Votre tir doit être fichant, à courte distance (Pas de coup de longueur ni en crête). Vous ne tirez qu'après avoir formellement identifié l'animal et en respectant les consignes données (pas de tir hasardeux). Vous ne tirez jamais dans la traque (sauf consignes particulières du chef de battue).

Toutes les règles sont respectées.

Et ca c est la fiche wiki du mec qui a fait la video

toujours convaincu qu il passait par la par hasard ? Pourquoi n a t il pas appellé la gendarmerie ? peu etre parce que c est du vent et qu il n y a aucune infraction , le mec joue sur l émotionnel . y a pas plus bete que celui qui veut pas comprendre ...Il tire depuis un talu qui surplombe la route de prés de deux metre si il tire dans la parcelle de l autre coté de la route le tire passe de faite par dessus la route bien au dessus des véhicules éventuels même si le bon sens fait que si il y a des véhicules tu ne tires pasRègle battueVotre tir doit être fichant, à courte distance (Pas de coup de longueur ni en crête). Vous ne tirez qu'après avoir formellement identifié l'animal et en respectant les consignes données (pas de tir hasardeux). Vous ne tirez jamais dans la traque (sauf consignes particulières du chef de battue).Toutes les règles sont respectées.Et ca c est la fiche wiki du mec qui a fait la video https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rigaux toujours convaincu qu il passait par la par hasard ? Pourquoi n a t il pas appellé la gendarmerie ? peu etre parce que c est du vent et qu il n y a aucune infraction , le mec joue sur l émotionnel . malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 108 Karma: 122 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1

@_hans

Le sketch des inconnus est indémodable.



D'ailleurs, on ne dit plus "le sketch des Inconnus sur la chasse" mais "le documentaire des Inconnus sur la chasse". LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 448 Karma: 725 En ligne ! Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1

@Nark0t1k

Pas la première fois pas la dernière fois que on voit des problèmes liée à la chasse...



Mais bon les coutumes c'est sacrée hein



EDIT: Source



"Depuis le début de la saison, on dénombre 42 accidents de chasse dont 3 mortels."



Non non vous risquez rien vous savez !



ah ouais et comBien d'accidents de véLo ? Alors c'est qui les danGers publiqUEs ?

personne a invité le cycliste, alors bon il peut passer mais si il utilise sa clochette ah ouais et comBien d'accidents de véLo ? Alors c'est qui les danGers publiqUEs ? ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 97 Karma: 199 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 2 Acidlikid Renseigne-toi avant de dire n'importe quoi, c'est toujours mieux:



https://www.20minutes.fr/societe/4003634-20221004-drome-video-chasseur-pret-tirer-travers-route-provoque-tolle



C'est évidemment interdit de tirer par dessus une route!



Et à aucun moment le gars ne se fait passer pour un simple cycliste, et le fait que cela soit le combat de sa vie, et qu'il soit anti-chasse ne modifie en rien les faits. Renseigne-toi avant de dire n'importe quoi, c'est toujours mieux:C'est évidemment interdit de tirer par dessus une route!Et à aucun moment le gars ne se fait passer pour un simple cycliste, et le fait que cela soit le combat de sa vie, et qu'il soit anti-chasse ne modifie en rien les faits. Selvagor Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2018 Envois: 39 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 1 Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant vu qu'il maîtrise le 360 no scope. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 315 Karma: 1208 Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0 Acidlikid



Sérieux ?



« Il est interdit de faire usage d’armes à feu en direction des routes, des chemins publics et sur les voies ferrées.

Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d’une de ces routes, chemins ou voies ferrées de tirer dans cette direction ou au-dessus. »



Source :

https://www.ofb.gouv.fr/la-securite-la-chasse Sérieux ?« Il est interdit de faire usage d'armes à feu en direction des routes, des chemins publics et sur les voies ferrées.Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d'une de ces routes, chemins ou voies ferrées de tirer dans cette direction ou au-dessus. »Source : roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1348 Karma: 3973 En ligne ! Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... Re: Un chasseur prêt à tirer à travers une route dans une... 0 Non mais les gens, on le connait tous le sketch des inconnus.

Vous êtes sympa avec vos gif et images, mais quitte à faire la référence, autant le mettre au complet, qu'on puisse le revoir et en profiter:p

