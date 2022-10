Vidéo : Il court le plus vite possible avec différents types de chaussures Posté par Koreus

Après avoir imité des animaux en train de courir, Daniel Labelle a eu la drôle d'idée de sprinter avec des chaussures insolites.



Vidéo (31s) : Sprinter avec différents types de chaussures





Reisu Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2008 Envois: 42 Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 1 Je ne sais pas trop quoi penser de ce que je viens de voir. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2897 Karma: 7621 En ligne ! Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 1 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2643 Karma: 5969 Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 3

@dtclulu





Parce qu'il avait un cerf au cul et un chasseur en contre plongé avec sa vision 360 d'activée ! Citation :Parce qu'il avait un cerf au cul et un chasseur en contre plongé avec sa vision 360 d'activée ! Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 46280 Karma: 24427 En ligne ! Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 0 Regarder cette vidéo en ayant des côtes fêlées, c'était pas une bonne idée. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 117 Karma: 229 Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 0 Sans les chronos, impossible de choisir ma prochaine paire pour aller courir. Dommage c'était pourtant une excellente initiative… Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 133 Karma: 501 Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 0



Ma réaction en imaginant ce gars réfléchir au contenu de sa prochaine vidéo. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 549 Karma: 1998 En ligne ! Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 0 Blague à part des mecs ont fini à l'asile pour moins que cela Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13444 Karma: 9607 En ligne ! Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... Re: Il court le plus vite possible avec différents types ... 0 Sans accessoire, je suis tout aussi ridicule que lui quand je cours >__<'