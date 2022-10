Vidéo : Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Posté par Kilroy1

Le jeu vidéo GTA reproduit dans la réalité dans les rues de Nantes.



Vidéo : Technique d'auto-évanouissement dans GTA V Vidéo : Premier rendez-vous avec un PNJ Vidéo : Real GTA (Corridor Digital) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6754 Karma: 17853 Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 2 Ah mais donc c'est pour ça que c'est si dangereux Nantes? C'est un serveur GTA ouvert? SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 118 Karma: 165 Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 0 Le mode Hot Coffee est Quai de la Fosse… Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4389 Karma: 3316 Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 1 Ah ouais vraiment bien joué et bien filmé, au début on dirait vraiment le jeu, c'est la meilleure parodie de GTA en IRL que j'ai pu voir jusqu'à présent ! Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 221 Karma: 173 Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 0 les mouvement du début sont pas mal. Par contre l'escalier j'ai pas compris.... Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2024 Karma: 3220 En ligne ! Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 0 Concernant les mouvements du début, les cheveux sont très étranges. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 82 Karma: 93 En ligne ! Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes Re: Le jeu vidéo GTA IRL dans les rues de Nantes 0

@Nucleon

Par contre l'escalier j'ai pas compris....

Tu as déjà joué à un jeu comme ça ? Si oui, ose prétendre que jamais tu n'as cherché à aller plus vite dans des escaliers (ou une descente) en sautant.



Question aux spécialistes :

Si la base de la vidéo est vraiment filmée (ce qui semble être le cas puisqu'on voit l'ombre d'un gars qui filme avec un smartphone), on dirait qu'il y a eu un filtre voire un post-traitement au niveau des textures ouchépakoua dans le but de rendre l'aspect général plus numérique, et les mouvements/sauts moins réalistes.

Citation :Tu as déjà joué à un jeu comme ça ? Si oui, ose prétendre que jamais tu n'as cherché à aller plus vite dans des escaliers (ou une descente) en sautant.Si la base de la vidéo est vraiment filmée (ce qui semble être le cas puisqu'on voit l'ombre d'un gars qui filme avec un smartphone), on dirait qu'il y a eu un filtre voire un post-traitement au niveau des textures ouchépakoua dans le but de rendre l'aspect général plus numérique, et les mouvements/sauts moins réalistes.Me trompe-je ?