Vidéo : Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une roue au décollage (Italie) Posté par gazeleau

À tous ceux qui râlent après les fientes qui leur tombent dessus, dites-vous que ça pourrait être pire !





Vidéo (50s) : Un Boeing 747 Dreamlifter perd une roue au décollage





Auteur Conversation Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 134 Karma: 504 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 2

Seule solution possible :



Seule solution possible : LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 460 Karma: 739 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0

- attends je vais voir



- Oh dédé, tu tires ou tu pointes ?- attends je vais voir CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17215 Karma: 24801 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0 Des mécaniciens vont probablement avoir des problèmes... Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3599 Karma: 3799 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 2 Maitre_Cube Je suis accro Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 585 Karma: 781 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 1

Askip ce mec à réussi à la récupérer dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2900 Karma: 7628 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 3



2ieme partie de la video : corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1634 Karma: 4609 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 2 Le bruit de la roue qui rebondit : boeing boeing boeing... saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 181 Karma: 465 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 2 dtclulu il survit ce mec ? dans le cas contraire c'est pas pour tout le monde ce gif il survit ce mec ? dans le cas contraire c'est pas pour tout le monde ce gif PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12444 Karma: 13138 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 2 Faut vraiment être un demeuré pour filmer le décollage d'un avion verticalement... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2900 Karma: 7628 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 1 saihtam oui t'inquiète , juste un peu mal a la tête oui t'inquiète , juste un peu mal a la tête gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6600 Karma: 5405 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0

@PurLio

Faut vraiment être un demeuré pour filmer le décollage d'un avion verticalement...



Il s'attendait à une meilleure performance de l'engin. Citation :Il s'attendait à une meilleure performance de l'engin. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 460 Karma: 739 En ligne ! Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0

@PurLio

Faut vraiment être un demeuré pour filmer le décollage d'un avion verticalement...



ouais, ou savoir qu'une roue allait tomber x4 ... = ... marche pas les maths ? Citation :ouais, ou savoir qu'une roue allait tomberx4 Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1033 Karma: 469 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0 mon métier ? paparazzi à avion.

Je filme tous les avions qui décollent ou atterrissent en attendant un problème.



Le seul problème ? être sur plusieurs aéroports en même temps. sinon c'est tranquille comme job.



NB comme dirait cedric lompret, à un moment faut rentrer dans mon délire ! sinon ca va pas le faire. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 684 Karma: 2216 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0

Spoiler, ca donne pas envie de se la prendre sur le coin de la tronche lancée à 200km/h



A ceux qui comme moi se demande la taille d'une roue d'un Boeing 747 (celle qui tombe quoi), en voici un aperçu:Spoiler, ca donne pas envie de se la prendre sur le coin de la tronche lancée à 200km/h PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 40 Karma: 110 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0 Franchement faut pas déconner, c'est une merveille de technologie ces avions, oui il y a un truc qui déconne mais c'est pas le plus important faut regarder le tout à la fin... Un petit boulon qui part c'est juste du réajustement... PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 878 Karma: 1167 Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... Re: Un avion de transport Boeing 747 Dreamlifter perd une... 0 "L'avion de transport a continué son vol normalement jusqu'à Charleston, aux États-Unis."

Ben oui... Que je sache, ne pas avoir de roue n'empêche pas un avion de voler...

