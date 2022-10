Vidéo : Des motards de la police escortent une ambulance pédiatrique à Paris Posté par Skwatek

Des motards de la police escortent une ambulance pédiatrique à destination de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.





Vidéo () : Des motards de la police escortent une ambulance à Paris





WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 165 Karma: 250 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 0 Merci les gars LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6792 Karma: 17960 En ligne ! Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 2 Ahlalala... c'était quelque chose quand il y avait encore du pétrole... ganjaone Je viens d'arriver Inscrit le: 17/11/2016 Envois: 12 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 2 ceux qui bougent pas leur voitures ta envie de les ...

merci en tout cas, joli travail.

NoloZ Je viens d'arriver Inscrit le: 28/1/2021 Envois: 92 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 0 Probablement une des vidéos les moins intéressantes que j'ai pu voir de ma vie... Quelqu'un a réussi à tenir les 7 minutes ? ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1054 Karma: 553 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 1 Belle maîtrise.

Par contre, entre ceux qui ne bougent pas et ceux qui pensent avoir largement le temps de passer avant eux... Il y a des mandales qui se perdent...

Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3498 Karma: 2227 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 0 Je n'ai pas arrêté de me demander comment l'ambulance arrivait à suivre à cette vitesse Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 766 Karma: 515 Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 0 Chrys77 Surtout pour les passagers derrières ca doit pas etre super agréable Surtout pour les passagers derrières ca doit pas etre super agréable Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 35 Karma: 81 En ligne ! Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... Re: Des motards de la police escortent une ambulance pédi... 0

ceux qui bougent pas leur voitures ta envie de les ...

merci en tout cas, joli travail.



Genre le mec dans son utilitaire là qui reste bien à gauche... à croire que le mec est aveugle et sourd.