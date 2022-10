Vidéo : Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de soupe par des militantes écologistes Posté par Adr1enb

Ce vendredi, deux militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté de la soupe à la tomate sur un tableau de la série « Les Tournesols » de Van Gogh exposé à la National Gallery de Londres.



Vidéo (23s) : Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de soupe





Vidéo : Illusion d'optique avec le tableau « La Nuit étoilée » Vidéo : Une militante écologiste s'attache au filet (Roland-Garros 2022) Vidéo : The Soupe of The Choux (Bande-annonce) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier



Je suis impressionné.

On peut critiquer la façon de faire, je pense que leur message pour arrêter la folie pétrolière est le bon. Sinon on va tous se battre pour la boite de soupe. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 581 Karma: 1232 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 2 Just stop oil painting?

Ou ce sont les tournesols qui leur rappellent Esso? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1093 Karma: 1063 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 3 Je ne comprends pas très bien le rapport entre Van Gogh et le fait d'arrêter l'exploitation du pétrole dans le monde... Suis-je le seul à ne pas capter ? Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 677 Karma: 1207 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Le musée est la propriété de la Shell ? Je n'arrive pas à saisir la démarche !



C'est comme les vegans qui s'en prennent à un artisan boucher... iuliust Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2015 Envois: 1 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 1 Faudrait les foutre en taule. Elles seront très contentes : leur empreinte carbonne serait significativement réduite ! Et puis en plus, elles pourraient "éduquer" les détenus sur les dangers de l'industrie pétrolière, je suis certain qu'ils trouveraient ça passionnant. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2902 Karma: 7634 En ligne ! Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 1 ca me rappelle la tapenade de graines de tournesol aux tomates séchées ! une tuerie ! Yacou Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2016 Envois: 4 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Ils font comment pour décoller les mains collé à la super glue contre le mur ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1123 Karma: 983 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 2 Elles m'ont l'air d'avoir bon caractère. Pas chiantes du tout. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 885 Karma: 1177 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 2 stero @Kentriodon Pareil, je pense qu'on doit être nombreux, même si on est d'accord sur le principe qu'il faut arrêter l'exploitation des énergies fossiles, de ne voir aucun rapport entre un peintre du 19e siècle qui a vécu dans la misère et cette action.

Après faut espérer que le fait de la faire sur un tableau _protégé d'une vitre_ était volontaire et que c'était juste pour qu'on voit la vidéo... ce qu'on a fait. Pareil, je pense qu'on doit être nombreux, même si on est d'accord sur le principe qu'il faut arrêter l'exploitation des énergies fossiles, de ne voir aucun rapport entre un peintre du 19e siècle qui a vécu dans la misère et cette action.Après faut espérer que le fait de la faire sur un tableau _protégé d'une vitre_ était volontaire et que c'était juste pour qu'on voit la vidéo... ce qu'on a fait. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1935 Karma: 3719 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Après la Joconde, les actions à la con des écolo font tâche d'huile... de tournesol. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1073 Karma: 4376 En ligne ! Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 2 @MYRRZINN En tous cas, je trouve que le peintre a bien mis le couchant en valeur. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1424 Karma: 1249 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Moi j'adore le jusqu'au-bout-isme de la préparation de leur attentat qui sera réparé de de coups de raclette... Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1035 Karma: 469 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 On devrait les condamner à payer 84 millions de dollars.

Elles ont voulu le saccager comme de vrai. Alors on leur met une sanction comme de vrai. Skratch Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2014 Envois: 56 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 C'est de pire en pire. je suis bien content d'être de la génération MTV Jackass!!! SmartHand Je m'installe Inscrit le: 29/9/2014 Envois: 298 Karma: 243 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 1 Du coup... Gaspille de soupe à la Tomate non?.. Geronimo75 Je m'installe Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 106 Karma: 271 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 @Kratos2077 vu qu'elles n'auront probablement pas les moyens de le payer, on peut même les condamner à 2000 Mds$ et 150M années de prison si ça peut te faire plaisir Alpha_Tauri_X2 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2022 Envois: 5 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 @PurLio Et à ce qui parait, il mettait le chauffage à 20° ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1935 Karma: 3719 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0

@stero

Je ne comprends pas très bien le rapport entre Van Gogh et le fait d'arrêter l'exploitation du pétrole dans le monde... Suis-je le seul à ne pas capter ?

Ben, elles ont pensé que Gogh était un modèle de Van... Citation :Ben, elles ont pensé que Gogh était un modèle de Van... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6339 Karma: 6171 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0

https://www.sudouest.fr/dordogne/saint-cybranet/les-visons-d-amerique-s-engraissent-en-perigord-10068080.php Dans le genre plus con tu meurs : Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79662 Karma: 7285 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 ils finiront par ne plus exposer les originaux. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2653 Karma: 6027 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 1 PseudoPris



Idem ! Je pense que le but est de faire passer le message d'arrêter les exploitations.



La fait d'avoir aspergé le tableau n'est qu'un moyen d'y parvenir.



En fait, c'est plus un anti-troll !



Cela permet de repérer ceux qui font "exprès" (sont peut être bêtes : je ne sais pas) de ne pas comprendre le message et de se bloquer sur le moyen.



L'important, à mes yeux, c'est que le message passe et que le tableau n'ait rien. Idem ! Je pense que le but est de faire passer le message d'arrêter les exploitations.La fait d'avoir aspergé le tableau n'est qu'un moyen d'y parvenir.En fait, c'est plus un anti-troll !Cela permet de repérer ceux qui font "exprès" (sont peut être bêtes : je ne sais pas) de ne pas comprendre le message et de se bloquer sur le moyen.L'important, à mes yeux, c'est que le message passe et que le tableau n'ait rien. Geronimo75 Je m'installe Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 106 Karma: 271 Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 1 Sans cautionner leur acte, j'imagine que le but de cette action est de montrer que le monde s'offusque lorsque deux militantes dégradent une peinture.



Pendant ce temps, lorsque des géants pétroliers dégradent l'environnement et s'enrichissent avec ces actions, personne ne dit rien. Et lorsque les salariés demandent une augmentation de salaire, on les accuse de paralyser le pays.



Encore une fois, je ne cautionne pas, mais je trouve que c'est intéressant de le remarquer.



PS : c'est du même acabit que l'épisode des incendies en Australie il y a quelques temps ; la photo d'un koala mort (ou presque) brûlé vif avait fait le tour du monde en suscitant l'émoi. Je ne pense pas que la photo d'un sans abri aurait suscité autant de sympathie... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8702 Karma: 3718 En ligne ! Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Gaspillage de soupe pfff. vivaberthaga Je masterise ! Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 2579 Karma: 2780 En ligne ! Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... Re: Un tableau « Les Tournesols » de Van Gogh aspergé de ... 0 Aux 2 vdd : Sous entendriez vous qu'une partie d'entre nous serait plus ou moins consciente de devoir son confort au saccage de la planète mais refuserait ou de l'admettre ou de l'assumer? Et du coup préférerait focaliser sur la forme que sur le fond? Étonnant, non?

Edit : Aux 2 avants derniers vdd.