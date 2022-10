Vidéo : Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans les Hauts-de-France Posté par carpet_bombing

Dans les Hauts-de-France, un chauffeur Uber commence à se faire agresser par deux clients mais se met à hurler et conduire dangereusement pour faire fuir ses agresseurs.







Vidéo (29s) : Un chauffeur Uber agressé par deux clients (Hauts-de-France)





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6806 Karma: 18018 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 5 étoiles! (pour les voleurs comme dans GTA, pour Antony dans l'appli) impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 65 Karma: 97 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 J'adore la réaction, très à propos...on voit les deux trous de balle derrière commençaient à faire dans leur ben. J'aurais essayé de les lâcher dans un virage plutôt qu'à l'arrêt, mais bien joué! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2903 Karma: 7643 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 3 s'ils sont connus , c'est surement pas pour l'intelligence ...



sinon bravo au conducteur pour son sang froid ! jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 289 Karma: 129 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 Très bonne réaction du chauffeur, le cri permet de monopoliser l'esprit de l'agresseur qui perd ses moyens et prend la fuite mais malheureusement, si ces deux clients avaient eu envie de le suriner, il n'aurait eu aucune chance.

Pas grand chose à faire dans sa situation. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 486 Karma: 599 Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 Belle rupture de paterne de la part du conducteur. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 87 Karma: 100 Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 2



Je crois que la femme (?) a eu bien plus peur que lui… DirtyHarry Je m'installe Inscrit le: 6/12/2014 Envois: 216 Karma: 183 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 Avion --> île déserte --> 2 pioches --> bon vent Bolagal Je viens d'arriver Inscrit le: 30/9/2016 Envois: 12 Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 excellente réaction du chauffeur !!!

j'espère qu'il va bien Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 940 Karma: 976 Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 3

@SoBas

Je crois que la femme (?) a eu bien plus peur que lui…















Arrête tes conneries Maria, on t'a reconnu. Citation :Arrête tes conneries Maria, on t'a reconnu. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 138 Karma: 324 Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 C'est pour cette raison que les chauffeurs de taxi (pas d'Uber) ont légalement le droit de rouler sans ceinture de sécurité.



Je sais même pas ce qu'essaient de faire ces 2 paumés ... entre la première agression "molle" du type puis la nana qui tente de faire ... n'importe quoi. Tu sens clairement qu'on est loin du prix Nobel niveau intelligence ... gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6632 Karma: 5417 En ligne ! Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... Re: Un chauffeur Uber est agressé par deux clients dans l... 0 Ils s'attendaient à quoi ? il a juste anticipé le fait de l'empécher de bien conduire.