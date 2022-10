Vidéo : Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Posté par Yazguen

Un pygargue à tête blanche posé sur un rocher à la surface de l'eau essaie de manger un crabe.



Vidéo (42s) : Pygargue à tête blanche vs Crabe





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 485 Karma: 961 Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe 0 Ce film d'horreur pour mes yeux d'humain ! Lol Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 757 Karma: 1290 Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe 0 il a chopé le crabe WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 166 Karma: 256 Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe 2 Krabby VS Roucoups !

Roucoups utilise Picpic

Krabby Esquive et utilise Force Poigne

La vitesse de Roucoups diminue

Roucoups lance Vol, mais échoue

Krabby lance Plaquage

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2906 Karma: 7667 Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe 0 les crabes osseux sont immangeables ! piccolo64 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/1/2008 Envois: 92 Karma: 97 En ligne ! Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe Re: Un pygargue à tête blanche essaie de manger un crabe 0 crustacé:"être le plus gros t'as cru c'tait assez"