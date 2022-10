Vidéo : Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Posté par Kilroy1

Un arc-en-ciel projeté sous un nuage isolé à Falmouth, en Jamaïque.



Vidéo (16s) : Un arc-en-ciel sous un nuage





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1080 Karma: 4400 Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 2







La nouvelle agence de com de Skittles tape très très fort !







aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 84 Karma: 661 Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 1 Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8724 Karma: 3718 En ligne ! Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 0 C'est pas tout les jours qu'un nuage pisse un arc en ciel. xTremePower Je m'installe Inscrit le: 1/8/2009 Envois: 499 Karma: 68 Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 0 en islamie ou indie : forcément un miracle d'un quelconque dieu ... stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1097 Karma: 1112 Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 0 c'est ce que je dessinais quand j'étais enfant, on me disait que c'était pas comme ça en vrai... maintenant j'ai une preuve que j'avais raison Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 560 Karma: 1141 En ligne ! Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) Re: Un arc-en-ciel projeté sous un nuage (Jamaïque) 0 Incapable de dire si c'est vrai ou un montage tellement c'est devenu commun et "facile" de faire du photoréaliste.