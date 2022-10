Vidéo : Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE jump depuis un pont (États-Unis) Posté par Skwatek

Un saut collectif de BASE jumpers depuis un pont situé près de Fayetteville, en Virginie-Occidentale, ne se passe pas comme prévu.



Vidéo (16s) : Saut collectif en BASE jump depuis un pont (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Parachutistes à la fête de l’Indépendance du Honduras (Fail) Vidéo : Un parapentiste évite la mort de justesse Vidéo : Base Jumper vs Paroi Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6831 Karma: 18110 En ligne ! Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 0 Heureusement que personne n'a été blessé grièvement! Au final c'est excellent, c'est comme si la personne avait atterri sur un de ces matelas gonflables (visuellement, l'eau à du faire mal!).













Et n'oubliez pas les enfants, ce n'est pas la chute qui compte, c'est l’atterrissage! toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 48 Karma: 123 Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 1 Trois sauteurs visiblement non coordonnés dans si peu de volume, il faut être fou pour prendre un tel risque. chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 113 Karma: 446 Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 0 RIP le caleçon du premier sauteur ^^ jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 291 Karma: 133 Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 0 Je ne connais pas les règles du base jump mais il n'y a pas comme un problème de temps entres les différents sauts. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1354 Karma: 3973 Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 0

A la BASE j'avais rien a commenter mais là, je me pose quand même la question sur le mot BASE toujours en maj ^^'

edit: BASE est un acronyme pour "Buildings, Antennas, Spans, Earth" donc oui, ça se justifie C'est officiel que le mot BASE s'écrive en majuscule ?A la BASE j'avais rien a commenter mais là, je me pose quand même la question sur le mot BASE toujours en maj ^^'edit: BASE est un acronyme pour "Buildings, Antennas, Spans, Earth" donc oui, ça se justifie Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 692 Karma: 464 En ligne ! Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... Re: Grosse frayeur lors d'un saut collectif en BASE ... 0 Dire d'un sport extrême comme celui là que ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est presque enfoncer une porte ouverte tellement ces activités sont dangereusement liées aux imprévus (coup de vent, mauvais timing,...). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.