Vidéo : Une balade dans le plus grand parking à vélos du monde (Pays-Bas) Posté par Skwatek

Une balade dans le plus grand parking à vélos du monde situé sous la place de la gare centrale d'Utrecht, aux Pays-Bas.





Vidéo (3mn47s) : Le plus grand parking à vélos du monde (Pays-Bas)





Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 126 Karma: 703 Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... 1 Le temps d'aller chercher ton vélo, t'as plus vite fait de marcher... Biche Je viens d'arriver Inscrit le: 3/12/2018 Envois: 8 En ligne ! Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... 0 C'est payant? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5635 Karma: 8742 Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... 0 V la une descente que la remontée j'aimerais pas la faire en velo! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 282 Karma: 579 En ligne ! Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... 0



Le jeu du parking où tu ne retrouves plus jamais ton vélo lorsque tu as oublié de noter l'emplacement. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6350 Karma: 6186 Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... Re: Une balade dans le plus grand parking à vélos du mond... 0 Jamais ils se trompent de vélo ?



