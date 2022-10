Vidéo : Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détournement) Posté par Wiliwilliam

Substances illicites : le président Emmanuel Macron a-t-il des passe-droits ?



Vidéo (1mn6s) : Macron franchit la ligne (VinzA)





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1083 Karma: 4434 Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 2 Hahaha excellent ! Simple, mais efficace ! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1939 Karma: 3737 Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 0 Suis sûr que ça va servir aux médias pro russes... toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 49 Karma: 134 Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 0 Super bien fait. Chapeau. Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 17 Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 0 Euhhh...

NON ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6354 Karma: 6191 Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 0 On peut encore rire de nos dirigeants politiques; pour combien de temps encore, c'est une autre question. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 703 Karma: 1506 En ligne ! Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... Re: Le président Emmanuel Macron franchit la ligne (Détou... 0 Gudevski L'Ukraine interdit le dernier parti politique d'opposition,j'espère que c'e n'est pas contagieux. Sinon il nous restera les vidéos de chats... et j'aime pas les chats L'Ukraine interdit le dernier parti politique d'opposition,j'espère que c'e n'est pas contagieux.Sinon il nous restera les vidéos de chats...