Vidéo : Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'attaque au sol SU-25 (POV) Posté par Staffie

Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'attaque au sol SU-25 abattu à très basse altitude.



Vidéo (1mn56s) : Un pilote russe s'éjecte d'un SU-25 (POV)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un automobiliste sous les bombes à Kharkiv (Ukraine) Vidéo : Des journalistes de Sky News pris pour cible (Ukraine) Vidéo : Des chars russes traversent devant un train (Ukraine) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 468 Karma: 596 En ligne ! Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 2 A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate) marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 553 Karma: 990 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@yautja87

A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate)



Plausible ! On ne l'entend jamais dire :"Visuel ! Visuel !" Citation :Plausible ! On ne l'entend jamais dire :"Visuel ! Visuel !" stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1098 Karma: 1115 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0 tout va très vite ! mais c'est étonnant qu'on ait accès à ce genre de vidéo. C'est normalement pas du tout partagé (surtout pas par la russie...), je suppose qu'il a été capturé et que c'est la propagande ukrainienne qui l'a posté. FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 168 Karma: 314 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 1

@yautja87

A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate)



Confirmé

https://air-cosmos.com/article/ejection-impressionnante-d-un-pilote-de-su-25-russe-62394 Citation :Confirmé camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 829 Karma: 3128 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0 La force de l'éjection ! Le nombre de G que tu dois te prendre dans la figure et dans la colonne vertébrale marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 553 Karma: 990 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@camaronalex

La force de l'éjection ! Le nombre de G que tu dois te prendre dans la figure et dans la colonne vertébrale



WSTC







from: Citation :WSTCfrom: https://www.researchgate.net/publication/256705764_Towards_clinical_management_of_traumatic_brain_injury_A_review_of_models_and_mechanisms_from_a_biomechanical_perspective SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 90 Karma: 102 En ligne ! Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@yautja87

A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate)

Ate dit beaucoup de conneries… et ça, ce n'est pas un a priori.



Citation :

@marcaflushhh

Citation :

@yautja87

A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate)



Plausible ! On ne l'entend jamais dire :"Visuel ! Visuel !"

Ah les hérésies de Top Gun... Citation :Ate dit beaucoup de conneries… et ça, ce n'est pas un a priori.Citation :Ah les hérésies de Top Gun... lefresh Je suis accro Inscrit le: 12/7/2009 Envois: 695 Karma: 473 Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@stero

tout va très vite ! mais c'est étonnant qu'on ait accès à ce genre de vidéo. C'est normalement pas du tout partagé (surtout pas par la russie...), je suppose qu'il a été capturé et que c'est la propagande ukrainienne qui l'a posté.

Toujours selon Até, ce serait un vol d'entrainement en territoire Russe.

Donc pas de capture (sauf si on ne nous dit pas tout et que les ukrainiens ont dépassé la frontière







VIDÉO D'ÉJECTION VIRALE. UN MISSILE UKRAINIEN ABAT UN SU-25 RUSSE ? Citation :Toujours selon Até, ce serait un vol d'entrainement en territoire Russe.Donc pas de capture (sauf si on ne nous dit pas tout et que les ukrainiens ont dépassé la frontièreVIDÉO D'ÉJECTION VIRALE. UN MISSILE UKRAINIEN ABAT UN SU-25 RUSSE ? yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 468 Karma: 596 En ligne ! Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@SoBas

Citation :

@yautja87

A priori il s'agit d'une collision avec un câble électrique lors d'un entraînement selon certains (Ate)

Ate dit beaucoup de conneries… et ça, ce n'est pas un a priori.







Sans plus d'explications c'est non seulement un à priori, mais également un avis bien péremptoire. Veux tu développer? Citation :Sans plus d'explications c'est non seulement un à priori, mais également un avis bien péremptoire. Veux tu développer? SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 90 Karma: 102 En ligne ! Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... Re: Un pilote russe s'éjecte d'un avion d'... 0

@lefresh

Citation :

@stero

tout va très vite ! mais c'est étonnant qu'on ait accès à ce genre de vidéo. C'est normalement pas du tout partagé (surtout pas par la russie...), je suppose qu'il a été capturé et que c'est la propagande ukrainienne qui l'a posté.

Toujours selon Até, ce serait un vol d'entrainement en territoire Russe.

Donc pas de capture (sauf si on ne nous dit pas tout et que les ukrainiens ont dépassé la frontière







VIDÉO D'ÉJECTION VIRALE. UN MISSILE UKRAINIEN ABAT UN SU-25 RUSSE ?

Encore une fois, les analyses d'Ate sont d'une fiabilité douteuse. N'oublions pas que :

– Ate est un pilote "remercié" par l'Aéronautique navale, ce qui est rare puisque dans cette arme les "défaillants" sont plutôt mutés que "remerciés"

– 99% des vidéos d'Ate sont des analyses de vidéos "étayées" par des sources internet non recoupées dont la fiabilité (ici un communiqué russe) est trop souvent "discutable". Citation :Encore une fois, les analyses d'Ate sont d'une fiabilité douteuse. N'oublions pas que :– Ate est un pilote "remercié" par l'Aéronautique navale, ce qui est rare puisque dans cette arme les "défaillants" sont plutôt mutés que "remerciés"– 99% des vidéos d'Ate sont des analyses de vidéos "étayées" par des sources internet non recoupées dont la fiabilité (ici un communiqué russe) est trop souvent "discutable". Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.