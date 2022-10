Vidéo : Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs d'État Posté par Wiliwilliam

L'artiste autrichien Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de plusieurs chefs d'État.





Vidéo (45s) : Marcher comme un chef d'État





zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 208 Karma: 303 Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 0 ahah énorme ! il est très bon !









même si j'ai vu beaucoup plus de vidéo de Macron hué que de Poutine hué mais bon. Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 605 Karma: 494 Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 0 Autant les présidents Américains sont plutôt rigolos, autant les trois derniers sont complètement ratés je trouve (et on ne parlera même pas des huées de Poutine complètement inutiles et ridicules) raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 697 Karma: 317 Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 1 La vidéo n'est pas complète. Il manque Johnson. C'est exceptionnel ! SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 139 Karma: 221 Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 1

On ne doit pas avoir la même définition… Artiste?On ne doit pas avoir la même définition… Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2429 Karma: 2075 Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 0 Je m'attendais qu'il finisse par un Bouteflika en fauteuil roulant, mais il aurait fait du hors sujet. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5643 Karma: 8747 En ligne ! Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 0 C est amusant cimmela demarche fais partie de la personnalité. Souvent on reconnait ses proches grace a l attitude. Je m en rends compte grace a cette video !! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 485 Karma: 773 En ligne ! Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... Re: Stefan Leonhardsberger imitent les démarches de chefs... 0 "L' artiste autrichien Stefan Leonhardsberger imit ent les démarches de plusieurs chefs d'État."



Eux aussi ils sont plusieurs dans sa tête ?



