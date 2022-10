Vidéo : Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault des années 1970 unique en son genre Posté par Furlings

Tom Scott s'est rendu en Suisse pour essayer un simulateur de char d'assault des années 1970 unique en son genre



Vidéo (4mn40s) : Un simulateur de Tank des années 1970





Auteur Conversation Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5651 Karma: 8757 Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... 0 Ca me fait étrangement penser a la scène de la maquette dans Bettlejuice! Vivement le remake... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 226 Karma: 922 Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... 0 Démonstration, certes 'obvious to say' , qu'il n'y a pas (toujours) besoin de gros moyens pour faire des choses avancées et qu'avec de l'imagination on peut aller très loin.



J'imagine une version encore plus élémentaire du truc où tu aurais un gars pour faire bouger la capsule et un autre qui déplace la caméra manuellement en fonction des coups de volant! Walter_Pepeka Je viens d'arriver Inscrit le: 12/1/2021 Envois: 35 Karma: 73 Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... 0 Que de souvenirs...

Je me souviens qu'il y en avait aussi un à la place d'arme de Bière, près des hangars des chars (46.527575982783574, 6.339435810046897)



Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 562 Karma: 2069 En ligne ! Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... Re: Tom Scott essaie un simulateur de char d'assault... 0

@Walter_Pepeka

Que de souvenirs...

Je me souviens qu'il y en avait aussi un à la place d'arme de Bière, près des hangars des chars (46.527575982783574, 6.339435810046897)



Et pour les non Helvètes, oui cette localité existe vraiment



