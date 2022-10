Vidéo : Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing Touring DCT Posté par Skwatek

À seulement 3 ans, Zayn, l'un des enfants de l'ancien pilote turc Kenan Sofuoğlu, 5 fois champion du monde en Supersport, est au guidon d'une moto Honda Gold Wing Touring DCT.







Vidéo (47s) : Un enfant de 3 ans pilote une grosse moto





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1214 Karma: 4818 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 5 Rien à voir avec le gamin de la vidéo, mais ça doit quand même faire mal une Honda Gold Wing Touring DTC

14 commentaires Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1086 Karma: 4467 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 Je ne vois pas trop l’intérêt de le faire aussi tôt… en tous cas, moi je serais en panique, même avec des petites roues ! Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2241 Karma: 1509 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 2 L'avantage c'est que ses jambes ne sont pas assez longues pour passer les vitesses. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1214 Karma: 4818 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 5 Rien à voir avec le gamin de la vidéo, mais ça doit quand même faire mal une Honda Gold Wing Touring DTC Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 572 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 ? C'est moche ce genre de moto non niavro Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2012 Envois: 19 Karma: 81 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 3 Complètement con. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 557 Karma: 998 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 Il me semble que c'est le même mood que "Et qui sera pharmacien, parce que papa ne l'était pas" (référence à Jacques Brel au cas où... (Brel, c'est vraiment son nom et ça n'en était pas une (Notez que Brêle, c'est aussi une moto (ironie du sort)))); Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 95 Karma: 98 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0

@Bricci

Je ne vois pas trop l’intérêt de le faire aussi tôt… en tous cas, moi je serais en panique, même avec des petites roues !



Le seul intérêt c'est pour en faire un pilote moto pro comme son père. Tous les pilotes actuels ont commencé à ces âges. Bon OK pas sur des Gold Wing.



Toujours un peu dérangeant pour moi tout ces gamins qu'on oriente vers un futur de sportif avant même de leur laisser le choix. Car à ces âges ce n'est pas un choix. C'est sûr que si tu dis à un gamin "tu préfères aller jouer au foot ou réviser tes tables de multiplications ?" y'en a pas beaucoup qui vont choisir la deuxième option. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, et quand t'as passé ton enfance sur une moto ou à taper dans un ballon au lieu de t'instruire le réveil est souvent douloureux. Enfin lui en l'occurrence ça devrait aller, au pire il finira vendeur dans la concession motos à papa. Citation :Le seul intérêt c'est pour en faire un pilote moto pro comme son père. Tous les pilotes actuels ont commencé à ces âges. Bon OK pas sur des Gold Wing.Toujours un peu dérangeant pour moi tout ces gamins qu'on oriente vers un futur de sportif avant même de leur laisser le choix. Car à ces âges ce n'est pas un choix. C'est sûr que si tu dis à un gamin "tu préfères aller jouer au foot ou réviser tes tables de multiplications ?" y'en a pas beaucoup qui vont choisir la deuxième option. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, et quand t'as passé ton enfance sur une moto ou à taper dans un ballon au lieu de t'instruire le réveil est souvent douloureux. Enfin lui en l'occurrence ça devrait aller, au pire il finira vendeur dans la concession motos à papa. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 557 Karma: 998 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0

@zoneh

Rien à voir avec le gamin de la vidéo, mais ça doit quand même faire mal une Honda Gold Wing Touring DTC



C'est la contrepèterie la plus courte que j'ai pu voir. Citation :C'est la contrepèterie la plus courte que j'ai pu voir. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1334 Karma: 599 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 A cet âge là??? Après, on s'étonnera plus tard que c'est toujours la faute du motard. Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 204 Karma: 285 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 1

@Smashamps



Toujours un peu dérangeant pour moi tout ces gamins qu'on oriente vers un futur de sportif avant même de leur laisser le choix. Car à ces âges ce n'est pas un choix. C'est sûr que si tu dis à un gamin "tu préfères aller jouer au foot ou réviser tes tables de multiplications ?" y'en a pas beaucoup qui vont choisir la deuxième option. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, et quand t'as passé ton enfance sur une moto ou à taper dans un ballon au lieu de t'instruire le réveil est souvent douloureux. Enfin lui en l'occurrence ça devrait aller, au pire il finira vendeur dans la concession motos à papa.



Oui et non, en vrai en étant gamin tu choisis JAMAIS tes loisirs, tu prends un peu ce qu'on te propose...et ce qui compte c'est surtout de partager des moments avec ta famille. C'est un peu différent de ces enfants qu'on envoie dés le plus jeune âge dans des écoles de Gymnastique en Chine par exemple. Là, le gamin à quand même l'air heureux.



Perso, ce que je trouve dérangeant c'est qu'a cet âge il a forcement pas la même notion du danger que son père, et il peut être aussi doué qu'il veut, s'il la moto lui tombe dessus, le gamin risque des séquelles à cause d'une mauvaise décision de son père... Citation :Oui et non, en vrai en étant gamin tu choisis JAMAIS tes loisirs, tu prends un peu ce qu'on te propose...et ce qui compte c'est surtout de partager des moments avec ta famille. C'est un peu différent de ces enfants qu'on envoie dés le plus jeune âge dans des écoles de Gymnastique en Chine par exemple. Là, le gamin à quand même l'air heureux.Perso, ce que je trouve dérangeant c'est qu'a cet âge il a forcement pas la même notion du danger que son père, et il peut être aussi doué qu'il veut, s'il la moto lui tombe dessus, le gamin risque des séquelles à cause d'une mauvaise décision de son père... ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1698 Karma: 3179 Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 Kaishu

a cette vitesse avec une bécane carénée comme ça il risque pas plus qu'en tombant d'une chaise... a part rayer la peinture pas de bobo





(bon le motard de celle-ci a passe l'arme a gauche mais la vitesse n’était pas la meme) a cette vitesse avec une bécane carénée comme ça il risque pas plus qu'en tombant d'une chaise... a part rayer la peinture pas de bobo(bon le motard de celle-ci a passe l'arme a gauche mais la vitesse n’était pas la meme) plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 976 Karma: 1754 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 @Smashamps

Oui, enfin comme dit @Kaishu, ce qui compte, c'est de passer des moments en famille. Je prends parfois mon fils sur mes genoux quand je fais de la pelleteuse ou du tracteur, pas pour en faire un futur terrassier, mais parce qu'il est content d'être avec moi, je suis content d'être avec lui et moi, ça me permet de bosser en même temps. Et la conséquence, c'est que oui, il aime être dehors, faire de la pelleteuse et du tracteur, et il arrivera probablement à les conduire dès qu'il sera assez grand pour tenir les commandes. Après, cela n'empêche pas qu'il fera le métier qu'il voudra, et je le pousserai toujours à faire ce qu'il aime... Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 95 Karma: 98 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0

@Kaishu



Oui et non, en vrai en étant gamin tu choisis JAMAIS tes loisirs, tu prends un peu ce qu'on te propose...et ce qui compte c'est surtout de partager des moments avec ta famille. C'est un peu différent de ces enfants qu'on envoie dés le plus jeune âge dans des écoles de Gymnastique en Chine par exemple. Là, le gamin à quand même l'air heureux.



Perso, ce que je trouve dérangeant c'est qu'a cet âge il a forcement pas la même notion du danger que son père, et il peut être aussi doué qu'il veut, s'il la moto lui tombe dessus, le gamin risque des séquelles à cause d'une mauvaise décision de son père...



Oui c'est pas faux c'est pas tout à fait la même chose que les petits singes savants de Chine ou d'ici, qui souvent d'ailleurs (contrairement à cette vidéo) sont là pour avoir la carrière de sportif que leur père (c'est souvent le père quand même faut avouer) n'a pas réussi à avoir. C'est pas vrai que pour le sport d'ailleurs, les gamins à qui on inflige 4 heures de violon par jour c'est guère mieux.



Après le problème c'est pas le choix des loisirs, c'est surtout avoir des parents qui ne te proposent que des loisirs dont tu pourras faire un métier ultra lucratif si tu as de la chance, au lieu de te proposer une vie équilibrée faite d'instruction et de loisirs qui ne sont que ça - des loisirs. Par ce que pour toi ou moi faire un foot avec les copains quand on est gamins c'est un loisir. Quand ton père te vois en équipe de France à terme c'est pas la même - exigence de résultat, entraînements intensifs, le loisir devient vite une corvée.



Pour ce qui est du danger il est toujours plus évident avec des engins à moteurs, mais le ski ou le cheval par exemple c'est dangereux aussi, et les coups répétés à la tête sur des organismes en développement comme on le voit en football, rugby et autres c'est pas génial non plus niveau séquelles. Mais on fait jamais chier les parents dont les enfants ont eu un accident de ski ou d'équitation qui a laissé des séquelles. Citation :Oui c'est pas faux c'est pas tout à fait la même chose que les petits singes savants de Chine ou d'ici, qui souvent d'ailleurs (contrairement à cette vidéo) sont là pour avoir la carrière de sportif que leur père (c'est souvent le père quand même faut avouer) n'a pas réussi à avoir. C'est pas vrai que pour le sport d'ailleurs, les gamins à qui on inflige 4 heures de violon par jour c'est guère mieux.Après le problème c'est pas le choix des loisirs, c'est surtout avoir des parents qui ne te proposent que des loisirs dont tu pourras faire un métier ultra lucratif si tu as de la chance, au lieu de te proposer une vie équilibrée faite d'instruction et de loisirs qui ne sont que ça - des loisirs. Par ce que pour toi ou moi faire un foot avec les copains quand on est gamins c'est un loisir. Quand ton père te vois en équipe de France à terme c'est pas la même - exigence de résultat, entraînements intensifs, le loisir devient vite une corvée.Pour ce qui est du danger il est toujours plus évident avec des engins à moteurs, mais le ski ou le cheval par exemple c'est dangereux aussi, et les coups répétés à la tête sur des organismes en développement comme on le voit en football, rugby et autres c'est pas génial non plus niveau séquelles. Mais on fait jamais chier les parents dont les enfants ont eu un accident de ski ou d'équitation qui a laissé des séquelles. Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 204 Karma: 285 En ligne ! Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... Re: Un enfant de 3 ans pilote une moto Honda Gold Wing To... 0 @ablator



Yep, mais une chaise qui irait quand même environ à 30 km/h, mais pourquoi pas. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.